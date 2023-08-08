台灣 「抽象藝術巨擘」15億爭奪戰　親信遺孀國際開戰

▲國際知名畫家蕭勤（左）生前與妻子Monica由蕭勤國際文化基金會執行長吳素琴（右）照顧生活，如今傳出15億元爭產案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「抽象藝術巨擘」稱號的畫家蕭勤今年6月過世，身後留下超過300幅、市值逾15億元的畫作，親信及遺孀家屬為了如何處理反目互控，演變成遺產爭奪戰！

本刊掌握，去年9月蕭勤曾找律師試圖清點財產、預立遺囑，但並未完成。蕭勤國際基金會執行長吳素琴認為，蕭勤去年已將作品贈與基金會，但蕭的奧地利籍遺孀Monica胞妹Anna認為，姊夫的遺產恐遭違法侵占，近日與台奧兩地律師合作尋求追討，已於6日抵台，向理律法律事務所求助，將對涉案人提告，奧駐台代表也介入了解，全案恐演變成國際事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭勤遺孀Monica的胞妹Anna認為，姊姊在台灣可能被有心人士以失智為由不法控制行動，6日已和律師從奧地利抵台調查，除了提告，也有意帶Monica到台北就醫，了解她的身心健康狀態；吳素琴得知Anna即將來台後，吳先在自己臉書上痛批Anna要把蕭勤的畫作交由蕭的遺孀Monica繼承是貪婪，7月間首先點燃戰火。

▲蕭勤（左）是現代藝術團體「東方畫會」創辦人之一，被譽為「八大響馬」，晚年與奧地利籍妻子Monica（右）定居高雄。

本刊調查，蕭勤27年前自義大利返台任教，18年前從南藝大退休，便與奧地利籍妻子Monica定居高雄，2人無子嗣，因他長期洗腎，由蕭勤國際藝術文化基金會執行長吳素琴照護2人起居，並安排作品展出，吳也是夫婦晚年最倚仗的親信。

▲Anna（左）是蕭勤妻子Monica的妹妹，她擔心姊姊繼承權遭侵害，已與家人來台協助處理。

知情人士透露，去年9月16日，蕭勤深感來日無多，找律師陳松棟到住處，打算委任他清查自己的畫作及財產並預立遺囑，以確保80歲的妻子Monica日後生活無虞，同時也打算成立美術館收藏畫作，現場還有部分蕭勤熟識的學生從旁協助，但吳素琴到場後，蕭勤並未簽委任狀。

知情人士指出，在吳素琴的安排下，蕭勤夫婦常出現在吳的臉書，照片都是聚餐、辦展覽等風光的樣貌，蕭勤也曾向學生說，還好有吳素琴的照顧，否則自己真的活不下去。

▲蕭勤作品《冥想的能量》2018年於蘇富比拍賣會上拍出96萬美元高價。

但也有學生發現，吳素琴與蕭勤夫婦相處時，有時態度讓人不敢恭維，曾有一次蕭勤夫婦與學生在基金會見面，老師與師母都覺得冷，吳素琴竟叫師母站起來走一走，師母不敢回嘴，只能照做，有學生看不下去，陪著師母走路及聊天，談到吳素琴買房子的事，師母也曾納悶說：「How can she afford it?（她怎麼負擔得起）」

本刊調查，蕭勤原本在義大利米蘭任教，晚年回台後，生活就是洗腎及畫畫，學生經常組團去看他，蕭勤每週有6天要洗腎及接受相關治療，他曾向學生抱怨說，老了以後就變成畫畫的工人，也不知為何要那麼常看病，生活沒有重心，因此去年9月才想要清查自己畫作及財產，也打算到台北就醫，找來了律師研究，不料今年6月就過世。

▲知名畫家蕭勤6月過世，蕭勤國際文化基金會執行長吳素琴安排海葬。

Monica的妹妹Anna認為，姊姊的繼承權可能遭侵害，姊夫蕭勤已過世，財產狀況成謎，Anna先在奧地利委請律師，6日抵台與台灣的理律法律事務所合作調查，要透過法律行動，讓檢調單位介入調查是否涉及不法，並查明基金會相關資金是否流入私人口袋，追究相關人員責任外，也要確認贈與是否有效。

更多鏡週刊報導

【全文】遺孀家屬、親信反目 名畫家蕭勤15億畫作爆爭奪戰

【大師遺產爭奪戰1】一幅畫作拍出3千萬高價 旅歐半世紀蕭勤成印象派巨擘

【大師遺產爭奪戰2】蕭勤想預立遺囑竟遭管家喝阻 3百幅畫作家人分不到全因1個字