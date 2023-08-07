宣揚國威！台灣童軍展現堅毅力 　「白斬雞曬成小黑炭」

▲台灣童軍團赴韓參與第25屆世界童軍大露營，個個都曬成小黑炭。（圖／大安童軍團）

記者黃宥寧／台北報導

令人佩服！台灣有1613名童軍赴韓參加第25屆世界童軍大露營，活動期間遇上極端高溫，一度飆破攝氏38度，釀千名孩子中暑，英、美、新加坡等國童軍也陸續退出大會活動，但我國童軍小夥伴，展現堅強毅力，在營活動照常，雖從白斬雞變成非洲人小黑炭，但大家仍然興致高昂，繼續完成訓練課程。

世界童軍大露營每4年舉辦一次，我國此次派出共計1613人童軍伙伴，是史上最大代表團，今年8月1日至12日在韓國全羅北道新萬金營地舉行，共超過150國、約5萬名童軍及服務員參加，行政院副院長鄭文燦並以中華民國童軍總會理事長身分於行前授旗。

▲我國童軍出發前後照片，可知韓國太陽濃烈，但我國童軍仍保有使命感，曬成小黑炭依舊鬥志高昂 。（圖／大安童軍團成員提供）

來自我國童軍團參加代表指出，有人的腳被蚊蟲咬得很慘，已經有發防蚊液防蚊止癢，在營活動照常，雖然從白斬雞變成非洲人小黑炭，但大家仍然興致高昂，繼續完成訓練課程。

我國童軍總會也在活動期間籌劃「台灣日」活動，期盼透過世界童軍大露營的交流平臺，與世界各國童軍夥伴分享臺灣的文化特色及美食，並促進全球童軍夥伴締結友誼，相互了解與交流不同文化與價值觀，進一步提升及開拓世界觀。