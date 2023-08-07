超越勝負的感動！U12世界少棒冠軍賽中華隊吞敗　小將淚灑球場

▲花蓮縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁赴直播派對現場與鄉親共同為中華小將加油打氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2023年第七屆U12世界盃少棒錦標賽決賽6日在台南亞太國際棒球訓練中心熱鬧登場，中華隊在冠軍賽迎戰強敵美國隊，終場以4：10，榮獲亞軍！

復賽最後一日，花蓮縣長徐榛蔚親自率教育處團隊偕同立法委員傅崐萁，親臨台南現場觀賞精彩刺激的比賽，6日冠軍戰當天也到花蓮縣直播派對現場與鄉親共同感受熱血沸騰的情緒，為中華小將加油打氣！

徐榛蔚表示，看到中華代表隊由花蓮縣的3位教練率各地選手，在此屆賽事上充滿拼勁的態度並有好表現，與有榮焉。最重要的是孩子們都能快樂打球享受比賽，期盼選手們未來在自己的棒球生涯及世界舞台上持續發光發熱，也希望各位家長及鄉親能給予這群孩子最大的支持與鼓勵，讓花蓮共享榮譽。

此次中華代表隊由花蓮縣太巴塱國小組訓而成，包含3位教練及5位來自花蓮的小將；其中「台灣隊長」高聖凱為太巴塱國小陳明仁總教練的子弟兵，本屆賽會投打俱佳，扮演穩定全隊軍心的重要角色，帶領中華代表隊以預賽5戰全勝及複賽2勝1敗的優異成績闖入最終冠軍之戰。

中華隊在冠軍戰推派「台灣隊長」高聖凱掛帥先發，此役主投3局，送出3次三振，直到4局才被美國隊打線突破，另外打擊方面雖遭美國隊投手壓制，但中華小將全場還是擊出6支安打，可惜打線無法有效串連，最終以4比10敗北，雖敗猶榮以亞軍作收。

比賽結束後，中華小將淚灑球場，但卻帶給鄉親一場感動的戰役。徐榛蔚賽後表示，雖未能將冠軍留在台灣，但中華小將們在逆境中展現不服輸的運動家精神及努力不懈的態度，確實值得感動，也讓大家看見正向的能量，謝謝教練團及小球員帶給各位家長及鄉親們這麼感動的比賽，最後也提醒教練及選手們好好休息，繼續帶著笑容，開心迎接未來的每一場球賽。

太巴塱國小校長劉從義指出，從國內選拔賽到世界盃冠軍戰，一路走來確實不容易，看到小球員們持續成長茁壯，非常感動，同時也要感謝努力栽培選手的學校師長、教練、家長及協助基層棒球發展的花蓮縣政府教育處長期耕耘與付出，讓花蓮縣選手能在國內外賽場上揚名國際，為校、為縣、為國爭光！