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澤倫斯基控：俄軍轟炸「輸血中心」釀傷亡！　大火狂燒畫面曝

▲▼ 澤倫斯基指控，俄軍導引炸彈擊中哈爾科夫一處輸血中心。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基指控，俄軍導引炸彈擊中哈爾科夫一處輸血中心。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄軍5日射彈攻擊東北部哈爾科夫一處輸血中心，照片可見現場燃起熊熊大火，已知造成人員傷亡，人數目前不明。

根據BBC，澤倫斯基在Telegram發文指出，一枚俄國導引炸彈5日晚間擊中位於哈爾科夫地區庫皮揚斯克（Kupiansk）社區的輸血中心，造成人員傷亡，但未透露具體人數，救援人員仍在努力撲滅大火。

他指控，「光是這起戰爭罪行就足以說明俄羅斯的侵略行為」，發動攻擊的「野獸」企圖「摧毀一切可維持生存的東西」，並稱「擊敗恐怖份子是所有珍視生命者的榮譽」。

莫斯科去年2月發動侵烏的最初幾天，庫皮揚斯克市及附近定居點一度被俄軍攻佔，但在去年9月烏軍大反攻中被解放。

此外，澤倫斯基還提到，俄軍5日發動另一起飛彈攻擊，目標是位於赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）西部一家航空公司，該公司由烏國最大航空發動機製造廠「稀奇動力」（Motor Sich）運營。

莫斯科此前指控，烏方在黑海襲擊一艘載有11名船員的俄國油輪，成為近日第二起海上無人艇攻擊。俄國海事官員表示，「西格號」（SIG）油輪在攻擊中受損，無人受傷。烏方未對此公開發表評論，但安全部門消息人士向BBC透露，他們使用的是一艘海上無人艇。

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