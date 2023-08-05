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離職才敢說！前員工曝「星巴克隱藏優惠」　一票人驚：現在才知道

▲星巴克買一送一。（圖／記者林明瑋攝）

▲星巴克續杯有「隱藏優惠」，很多人都不知道。（示意圖／記者林明瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「離職了才敢跟你們分享！」一名正妹透露，曾在星巴克做1年半的她，不曾遇過客人用過1隱藏優惠，連她本身與夥伴也沒用過，而答案揭曉，若當天想續杯的話，只要拿著同個空杯與購買明細，就可在原門市以7折價再喝一杯，還能選擇不同飲品。文章曝光後，引來大批網友驚呆了。

一名女網友在Tik Tok分享隱藏版好康，她表示，很多人會去星巴克坐一整天，又覺得點第二杯很貴，只好向店員瘋狂要白開水，而很多人都不知道星巴克有「續杯7折」的優惠。

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原PO說，客人只要拿著喝完的空杯，加上當天購買的發票或明細，去原門市櫃台說「續杯7折優惠」關鍵字，店員就會幫你打折。原PO也笑稱，此舉或許會讓店員嚇到，「畢竟知道（優惠）的人很少！」

原PO接著自曝，之前在星巴克工作1年半，根本沒有客人用此隱藏優惠，她本身也沒使用，甚至連朋友做了4年也不曾遇過。

該影片曝光後，底下網友紛紛驚呼「真的可以嗎？我今天點了2杯都原價」、「我也完全不知道，很少會在星巴克坐著喝」、「星冰樂也有嗎」、「原來還有隱藏版優惠！謝謝分享」、「有次剛好待比較久，去櫃檯再點一杯，櫃檯說續杯有打折，我才知道原來有續杯優惠」、「現在才知道」、「實用！推一個」。

也有網友回應，「我常用耶，桌上都有貼，很久以前就發現了」。原PO則回應，「對！以前桌上有，很多人不知道，可能是因為有些人會用電腦就沒看到貼在桌面的貼紙了！」

▲▼ 。（圖／翻攝Tik Tok）

▲網友熱議。（圖／翻攝Tik Tok）

實際查詢星巴克官網，即起至12月31日，確實有飲料續杯優惠的活動，「同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日原價消費飲料發票，可以七折優惠點購不同飲料」，但不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

值得注意的是，續杯品項不包含罐裝飲料、含酒精飲料、額外添加燕麥奶客製化收費項目，以及氮氣抹茶那堤、氮氣芙蓉花果茶、氮氣焦糖瑪奇朵、氮氣馥列白。優惠品項依各門市現貨為準。

說到連鎖咖啡店好康，85度C在8月份歡慶19周年，於8／5當天，全台門市從上午10點到晚上10點，大杯咖啡系列第二杯25元。此外，在8月每周五咖啡日中大杯咖啡系列第二杯半價，會員在門市單筆一次買2張以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就可抽Xpark水族館門票，每周抽出5位幸運兒共20名；8月底前也限量推出烘焙坊「500元胖卡」，憑卡可消費麵包商品588元，現賺88元，且無使用期限。

而cama café自8／5起至8／8父親節，連續4天於實體門市購買特大杯經典拿鐵，可享2杯88折優惠，消費者只要使用手機註冊cama會員APP並登入，不限資格即可領取優惠券。

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