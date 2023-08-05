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社會 社會焦點 保障人權

超大豪雨持續轟炸！南投仁愛災情不斷　60人一度受困包括5香港遊客

▲▼ 南投仁愛災情 。（圖／公路總局提供）

▲南投仁愛大雨成災，一度有60人受困 。（圖／公路總局提供）

記者高堂堯、游瓊華、陳韻如／南投報導

受到颱風外圍環流影響，南投縣持續下起大豪雨，而仁愛地區累積雨量已達750mm，造成台14線66K南豐-76K人止關多處路段坍方及泥流，公路總局第二區養護工程處已派遣大型機具於雙向持續搶通中。初步了解，現場一度有60人受困，並安置於收容中心，但今早已陸續離開，公路總局也疾呼，非搶救災的民眾，國6下接台14線方向路段通通不要上來。

公路總局凌晨表示，災區中受困民眾，第二區養護工程處已與南投縣警察局南豐派出所於現場協助安撫受困民眾車輛及提供簡易水糧。現場初步統計受困民眾60人，已進行安置在71K南豐村臨時收容中心(天主堂)共39人(男18、女21人)、楓林活動中心共5人(男3人、女2人)、南豐村辦公室共11人(男3人、女8人)及香港外籍遊客5人安置於村民家。

原於台14線76.2k人止關等候車輛(大車16部、小車20部)，已全部折返回台14線80k霧社市區休息，第二區養護工程處埔里段並已提供水及糧食，有部分民眾已自行尋找民宿住宿，另部分民眾於霧社7-11便利商店前車上休息。

▲▼ 南投仁愛災情 。（圖／公路總局提供）

▲道路因土石流中斷，公路總局持續派員搶通 。（圖／公路總局提供）

不過稍早最新消息傳回，南豐段已經搶通到71K，原本受困民眾已陸續離開，剩下五人1車還留在收容中心，香港遊客也已離開現場。

最後呼籲用路人，颱風外圍雲系及後續西南氣流影響期間，近期南投仁愛山區道路亦有大雨發生，致災路段邊坡尚未穩定，容易受到降雨影響再次坍方，且山區路段因颱風過後土石較鬆軟也會有落石情形，建議儘量不要上山旅遊，以防止因道路坍方造成意外事情發生。

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