觀音佛祖成道紀念法會　陶藝大師翁國禎贈作品敬獻神明

]▲台南市大觀音亭為祝賀佛祖成道紀念日，除席開185桌平安宴，廟方並提早於4日舉辦祈福法會，陶藝大師翁國禎更敬獻手工陶藝作品給神明，並將規劃製作400個缽，和信眾結緣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大觀音亭主祀觀音佛祖，農6月19日（國曆8月5日）為佛祖成道紀念日，大觀音亭席開185桌平安宴，廟方並提早於4日舉辦祈福法會。值得一提的，陶藝大師翁國禎配合府城400年活動，借佛誕日之喜敬獻手工陶藝作品給神明，並將規劃製作400個缽，和信眾結緣。

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農曆6月19日是觀音佛祖成道日，大觀音亭準備平安宴分享信眾，因此提前於6月18日舉辦祈福消災法會，由大仙寺師父帶領誦經團師兄姐唱誦佛經，吸引很多信眾前來參拜，特殊的是，陶藝大師翁國禎捐贈作品獻敬觀音佛祖。

翁國禎大師出身於鶯歌，在國內陶藝界有「大翁」之稱，數十年前，在鶯歌工作室從4樓摔到1樓受重創，腦部與手部都有舊傷，7年多前移居台南就醫治療，身體健康大致恢復，期間仍一直致力於陶藝創作，並開班授課。

翁國禎大師在黃姓友人引荐，至祀典興濟宮向保生大帝祈求身體健康，再配合中醫療養，病情有所好轉，目前行走矯健，外貌看不出曾受過重創，之後感謝神明賜福，常來大觀音亭暨祀典興濟宮參拜，相當喜歡亭宮的祭祀氛圍。

為了祝賀觀音佛祖成道紀念，翁國禎大師特別製作陶藝作品敬獻，於4日的法會中捐贈給廟方，由董事長吳福春代表接受，他感謝翁大師的善舉，將會將大師作品陳列在廟內供人參觀欣賞，日後將會公佈大師作品和信眾結緣的辦法，讓信眾分享大師的美意。

翁國禎相當感謝能和神明結緣，自己本身熱愛陶藝創作，因此有意配合府城400年活動，製作400個小缽，這是最喜愛之事，所以創作過程中滿心歡喜，非常欣慰能以陶藝和信眾結善緣。