批賴清德過境美國待遇無突破　趙少康：好意思牽拖國民黨？

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統賴清德將於8月中旬出訪友邦巴拉圭，並預計中途過境美國，日前不斷有傳言指出，賴清德曾向美方爭取過境華府，不過日前總統府公布出訪行程，僅分別過境紐約和舊金山，並否認爭取過華府或阿靈頓。對此，近日傳出「爭取華府」之說，經過查證，散布者就是國民黨駐美副代表秦日新，中廣董事長趙少康今（4日）於臉書發文痛批民進黨，「去不了華府，不用牽拖秦日新」。

對於賴清德爭取過境美國停留華府，以彰顯此次出訪在外交意義上的突破，不過這樣的傳聞接連遭到總統府、外交部否認，且美方的發言系統也澄清賴清德的過境，會與過去的慣例相符。近日，有媒體指出傳聞的始作俑者是國民黨的駐美副代表秦日新，且消息來源是由涉外高層所透露的。

秦日新在受到指控後出面否認，表示他怎麼會知道政府與美方交涉的內容？他從來沒有在美方人士前反對政府推動加強台美關係，或破壞駐美代表處的國會工作，甚至阻擋高層過境美國。

民進黨立委林楚茵則在臉書揭露，秦日新在2005年擔任駐紐西蘭代表期間，以公款採購紅酒，之後還指示部屬偽造不實單據，捏造餐敘名義核銷；2011年任駐斐濟代表前間，還傳出明明妻女並未隨行赴任，仍申請眷屬補助費，又因與日本駐斐濟外交官傳出不倫戀，而遭到外交部停職，並遭監察院彈劾。林楚茵怒批國民黨放任這樣的人來造謠不實消息、破壞台灣外交形象。

趙少康今天在臉書回擊，爭取副元首有更高規格的過境待遇，原本就是外交部和駐美代表處的重要工作，外交部居然連嘗試都沒有。

趙少康直言，說穿了，賴清德身為總統參選人，原本就因為台獨立場不受美方信任，加上「進白宮說」失言，讓美方「疑賴論」更甚，如今正是美國爭取和中共恢復對話、改善關係之際，賴清德一定會被要求低調過境，最後只能過境紐約、舊金山，實在太沒面子，只好拉個秦日新當墊背，才能找下台階。

趙少康認為，蔡政府沒本事讓賴清德過境華府，只想靠抹黑國民黨和秦日新來轉移焦點，連三歲小孩都看得清清楚楚，他重批賴清德，「該認清自己的角色，別做美中台之間的麻煩製造者」。