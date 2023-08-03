臉書發文批評國王　摩洛哥男子被判入獄5年

▲圖為摩洛哥最大城市卡薩布蘭加（Casablanca）。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家摩洛哥48歲男子布基烏德（Said Boukioud）在臉書發文批評國王，不支持國家與以色列關係正常化，為此吃上官司。他的律師2日表示，布基烏德7月31日遭判處入獄5年。

衛報報導，摩洛哥2020年12月同意與以色列關係正常化，當時人正在卡達生活工作的布基烏德透過臉書批評此事，接著就在摩洛哥吃上官司。在得知這項消息後，他刪除貼文並關閉帳號。

布基烏德的律師索尼（El Hassan Essouni）2日表示，布基烏德7月31日入獄，原因是當初在臉書譴責關係正常化的發文，在某種程度上被解讀為對國王的批評，卡薩布蘭卡法庭判決嚴厲且難以理解，因為儘管客戶的立場是不支持國家與以色列建立關係，但無意冒犯國王，已經上訴。

依據摩洛哥刑法第267-5條規定，任何破壞君主制者可判處6個月至2年刑期，若犯罪行為是公開犯下，包括透過電子途徑，刑期可增至5年。

自從摩洛哥與以色列關係正常化以來，兩國加強安全、貿易、旅遊等領域的合作，但並非所有摩洛哥人都支持這一點，特別是去年12月以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的極右翼聯盟上台執政。