北北基放假、桃園沒放原因揭曉　住這民眾今「會較辛苦」

▲卡努持續靠近台灣。 （圖／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／綜合報導

卡努颱風逼近，基隆市、台北市、新北市今天（3日）停班、停課，但桃園市正常上班上課。對此，氣象粉專分享原因，並提醒今日「桃園靠近新北這一側的會比較辛苦」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，依照氣象局預測路徑及暴風圈，桃園到今晚還不會被暴風圈籠罩，所以暫時還沒列入陸上颱風警報範圍；宜蘭比較特別，宜蘭的北端（頭城、礁溪）會有明顯風雨感受，但再往南一點因為背風面關係，風雨情況就會小許多，一個宜蘭狀況也會差異很大。

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▼台灣颱風論壇表示，依照氣象局預測路徑及暴風圈，桃園到今晚還不會被暴風圈籠罩。 （圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



台灣颱風論壇說，暴風圈今日中午前後才會摸到東北角跟北海岸，但桃園是在暴風圈邊緣都還不會籠罩，所以不放也是合理，但這樣就失去北北基桃共同生活圈的意義，今日桃園靠近新北這一側的會比較辛苦。

文中提醒，即便一早沒有風雨，但暴風圈中午前就會摸到，風雨會持續增強，請勿趴趴走，請做好防颱措施！

桃園市長張善政則在臉書解釋沒放颱風假原因，「這一次我們仍然依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力雨量皆未達到停班課標準」，因此維持上班上課。

氣象局持續發布海上陸上颱風警報，根據氣象局最新資料，卡努今晨6時中心位置在東北東方約370公里海面上，向西轉東北緩慢進行，近中心最大風速每秒45公尺，7級風平均暴風半徑280公里，暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

▲▼卡努最新動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）