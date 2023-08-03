白米、雪糕通通買1送1！　全台通路「超殺優惠」懶人包

▲各大賣場通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

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快來省荷包了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大賣場通路最新限時優惠，不僅有消暑雪糕、白米，還有面膜、沐浴乳通通可享買1送1，還有甜點半價吃、指定飲料第2件6折等好康，婆媽趕緊衝一波，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福

◎肌研光透潤面膜系列／6入

優惠：399元買1送1

期限：即起～8月30日

◎麗仕植萃香氛沐浴露系列／550g

優惠：258元買1送1

期限：即起～8月30日

愛買

◎雅方北海道雪糕系列／75g*4入

優惠：138元買1送1

期限：即起～8月30日

◎中興米／2.5kg

優惠：259元買1送1

期限：即起～8月30日

好市多

◎美國特選冷凍帶骨牛小排燒烤片

優惠：原價949元／kg，特價849元／kg，現省100元／kg

期限：即起～8月6日

◎NEW ENGLISH TEAS早餐茶茶包／240包入

優惠：原價649元，特價519元，現省130元

期限：即起～8月6日

▲全聯指定品項可享買1送1優惠。（示意圖／記者林育綾攝）

全聯

◎高露潔抗敏專家牙膏（全面防護／修復琺瑯質／牙齦護理110g）

優惠：217元買1送1

期限：即起～8月10日

◎舒適牌高級防滑輕便刀（一般型）2入X3／組

優惠：98元買1送1

期限：即起～8月10日

大潤發

◎惦惦吃拌麵（炸醬牛／經典椒麻／香椿素4入組）

優惠：225元買1送1

期限：即起～8月10日

◎得意的一天（客家香筍紅燒肉／香草紅酒燉牛肉／椰香綠咖哩雞肉450g盒）

優惠：358元買1送1

期限：即起～8月10日

美廉社

◎POLS脆皮雪糕（經典巧克力／香草風味）75g

優惠：市價49元／支，特價任選2支75元

期限：即起～8月8日

◎韓國HAHA竹鹽口味海苔4.5gX3入

優惠：市價49元／組，特價2組62元

期限：即起～即起～8月8日

▲全家買中杯以上咖啡加購指定飲品、隨手包可享甜點半價吃優惠。（圖／記者蕭筠攝）

7-11

◎飲料抽抽樂

優惠：購買20元以上指定飲料任2件最低0元起

期限：即起～8月22日

全家

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～8月22日

◎百種指定小寶特飲料

優惠：同品項同價位可享「第2件6折」、「買3送1」優惠

期限：即起～9月5日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：長期優惠

◎輕食組合

優惠：買淺草宿六聯名飯糰或六扇門聯名涼麵任1項，「加10元爽喝原萃日式綠茶580ml」1瓶

期限：即起～8月23日

萊爾富

◎中秋月餅、烤肉食材系列商品

優惠：指定品項第2件9折

期限：即起～9月26日