柯文哲給年輕人的一封信　「你想躺平還是改變世界」

▲我相信一代會比一代強，當年輕人敢想像了、有勇氣了、當未來清晰了，你們一定會做得比我們更好。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

第一代iPhone上個月（2023年7月），在拍賣會上以15萬8,644美元天價，大約新台幣590萬元成交，拍賣價是原價的300倍以上。不過它的「歷史價值」比「拍賣價錢」更有意思。

2007年，蘋果（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）推出第一代iPhone，當時市場上最當紅的是摩托羅拉（Motorola）和諾基亞（NOKIA）手機，iPhone的問世迅速打敗兩大巨頭，把他們踢出市場，更從此改變了世界。

你想躺平還是改變世界？ 我們一起找答案

如果賈伯斯是一般創業者，如果他只想分食兩大廠殘餘的市場，他想辦法模仿對手，只求製造更輕薄、更便宜的手機。但賈伯斯的企圖卻遠遠不只如此。他拿掉鍵盤、解開按鍵的束縛，徹底改變消費者使用習慣、帶動新的商業模式，他的創新思維打開智慧型手機的市場，創造劃時代的價值，甚至改變了全人類的生活面貌。

▲我想和所有台灣年輕人說的是Nothing is impossible，你的人生只有你自己能走完，無論多少白眼、多少訕笑，唯有跨出舒適圈，才可能成長，才能改變現狀。

賈伯斯曾說過，他的發明不只是純商業考量，是為了「改變世界」，這個超凡的夢想，勇於突破現狀的勇氣，是不是還存在你我的心中？

海島青年變身小確幸族、歲月靜好族 是誰讓青年失去勇氣？

這幾年，我到大學或企業演講，常聽到年輕朋友說「理想很豐滿，現實很骨感」，意思是理想很美好，現實卻很殘酷，兩者之間永遠隔著一座大山。這句話可以拿來調侃他人訂了過高的目標，卻無法實踐，也有不少人拿來自嘲。

更進一步，還出現了「躺平族」，反正再怎麼奮鬥，也達不到社會期望，乾脆躺平在自己的舒適圈；亦有「歲月靜好族」只追求生活中的小確幸，其實是苟延殘喘。看著這些族群的出現，某種程度透露出台灣年輕人的無奈與迷茫。其實年輕人不怕辛苦，只怕沒有希望，更何況是絕望。

怎麼拚都低薪 不如一人飽全家飽，躺平就好

的確，那個「台灣錢淹腳目」的好光景已經過去，現在的大學生，還沒畢業就開始扛學貸、急著找工作，一份工不夠下班還得再兼一份差，政府卻一直大內宣，說勞工是心中最軟的一塊，說基本薪資年年調高，說稅收超徵經濟表現亮眼，所以人人可領6,000元。

我們來看看主計總處公布2023第一季全體受僱員工經常性薪資，帳面「平均」有新台幣45,286元，年增2.41％，但如果計入通膨，台灣勞工第一季實質經常性薪資卻是下降，年減0.19％創下7年最大減幅。更值得注意的是「勞工薪資中位數」的成長非常緩慢，主計總處在2022年底發布的調查報告，2021年台灣薪資更往「M型化」發展，勞工年薪中位數只有50萬6,000元，遠低於平均數67萬元，也就是高達68.31％的受薪勞工其實領不到平均薪資，比例已創下歷史新高，在疫情之後，台灣的貧富懸殊更嚴重了。

▲政府拿美化過的數字對人民宣傳，看不見正直誠信的價值與勇於改正的勇氣，難怪年輕人無力，這絕對是台灣的危機。

台灣的人均GDP成長不僅拉不動薪資中位數，還越離越遠，薪水調漲趕不上物價增幅，勞動部2023年6月公布111年度初任人員薪資及各職類別薪資調查結果，有1/4的新鮮人畢業後求職，只領取最低基本工資25,250元，年輕人的薪水與日、韓、香港、新加坡相比，低得可憐。薪資漲幅追不上物價飛漲，日子越來越苦，經濟成長果實只是少數人獨享。

房價居高不下，2016年第二季至2022年第四季成屋價格全國平均上漲將近27％，還以中、南部漲幅最高，年輕人以前在台北買不起房子，現在蔓延到台南、高雄了。台灣租屋市場更從2009年起連續上漲14年，不只買不起，現在也租不起了。居住不正義、存摺不美麗，北漂的孩子被父母勸回家，反正拚了老半天，薪水都被房租、房貸吃掉，連看場電影都有痛感，不如躺平就好？愈來愈多年輕人這樣想！

現在台灣年輕人的收入，比起我的年代幾乎沒有成長。找不到好工作、買不起房、不敢結婚，更不敢生小孩，最嚴重的是沒有希望。政府還拿美化過的數字對人民宣傳，看不見正直誠信的價值與勇於改正的勇氣，難怪年輕人無力，難怪年輕人不敢想像未來，只能追求小確幸，這絕對是台灣的危機。

台灣擁有自由冒險拚搏的海洋DNA，躺平族起床！ 海島青年請重拾勇氣追求夢想，重建正直誠信、想像美好台灣，台灣不能再這樣下去，必須改變，躺平族起來吧！

我們的血液裡明明流著勇敢冒險的海洋DNA。

台灣是海洋國家，平埔族人曾駕駛側翼板的船隻配合洋流、季風遠航，蘭嶼島上的達悟人駛著拼板舟捕飛魚。更別說福建、廣東人民冒險渡過黑水溝「唐山過台灣」，這些冒險、奮鬥、打拚、追求「出頭天」的精神，曾是台灣強韌生命力的根源。1949年百萬餘來自大陸的移民，這幾年更有來自東南亞的新移民，都增加了台灣社群構成的多樣性。

▲64歲的阿北還堅持著他的理念，「你有勇氣和我一起前進嗎？」



海洋之子們在美麗的福爾摩沙開拓經營，創造的經濟成就曾經舉世稱羨。領航者應該讓海島青年積極拚搏的熱血再度奔放。

一代會比一代強，我們的政府要做的是創造更大的公義、更開放的環境、更正向永續的環境，積極帶領人民面對低薪問題、極端氣候、能源危機，五缺挑戰、戰爭風險，不能再讓短期利益犧牲長期利益、讓少數人的利益犧牲多數人的利益、讓政黨利益犧牲國家利益，應該要真正去面對問題、解決問題，政府官員要重建台灣價值，用正直誠信的態度與思維，讓人民再次想像、看見美好台灣。

當年輕人敢想像、有勇氣 我相信你們一定會做得比我們更好

柯文哲現在還在努力開拓創新，如同1492年的哥倫布航向不可知的世界，我相信你也可以。

這封信到尾聲了，我要再跟大家說一個故事。

▲一日雙塔的價值，不是挑戰自我體能極限，而是相信Nothing is impossible。

我記得我第一次騎自行車挑戰「一日雙塔」，有幕僚問我：「阿北你確定可以騎得到嗎？」

我回答：「我從來沒騎過，怎麼知道？」

其實過去很多事，我都沒有把握能否做得到，但我總是很認真的準備，用意志力奮鬥不懈。因為試了不一定成功，但不試一定不會成功，每個人只需要對自己負責。有些事情不去做，一輩子都會後悔，既然如此，何不義無反顧拚一次。

改變台灣、創造價值 Nothing is impossible

一日雙塔的價值，不是挑戰自我的體能極限，而是相信：「Nothing is impossible」，無論騎自行車一日雙塔、參加白沙屯遶境9天8夜、或藍綠夾殺下挑戰2024總統大選，無論一路上有多少訕笑，堅持信念向前走，才有可能改變現狀。我們應該重新思考，如何用創新的力量與革新的勇氣，推動時代的巨輪，朝永續的美好台灣勇敢邁進。

一個64歲的阿北還堅持著他的理念，在創新與開拓的道路上認真並努力著，最後我想再問：「你有勇氣和我一起前進嗎？」

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