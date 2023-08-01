深信邪教！美狠母「殘殺2子女」埋屍花園　判終身監禁不得假釋

▲ 瓦洛去年出庭時多次露出燦笑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國50歲女子瓦洛（Lori Vallow Daybell）信奉末日邪教，深信一雙親生兒女是殭屍，2019年親手將他們殺害，接著又和丈夫聯手謀害他的前妻，去年出庭時一張對鏡頭微笑的照片令人毛骨悚然，7月31日判決結果出爐，被處以終身監禁且不得假釋。

綜合CNN等外媒，瓦洛涉嫌謀殺16歲女兒泰莉（Tylee Ryan）及7歲養子約書亞（Joshua "JJ" Vallow），且與丈夫戴貝爾（Chad Daybell）聯手密謀，殺害戴貝爾前任妻子塔米（Tammy），今年5月被判罪名成立。法官7月31日宣布，判處瓦洛終身監禁，不得假釋。

泰莉與約書亞2019年9月失蹤，塔米同年10月離世，瓦洛與戴貝爾則在幾周後結婚。瓦洛始終拒絕透露小孩下落，直到隔年6月，這對姊弟的遺體才在瓦洛與戴貝爾的新家後花園中尋獲。約書亞頭部綁著塑膠袋，穿著紅色睡衣，泰莉則被肢解燒焦。

逾60名證人指出，瓦洛的恐怖罪行出於她的末日邪教信仰、對戴貝爾的情慾及貪念。她深信2個孩子是被黑暗靈魂控制的殭屍，而剷除世界上的殭屍是她的使命，犯行曝光後震驚全美，被稱為「末日邪教媽媽」，串流平台Netflix去年推出的犯罪紀錄影集《 蘿瑞·瓦洛：末日邪教與罪惡母親》就講述她的故事。

根據起訴書，瓦洛還犯下重大竊盜罪，因為她在兒女死亡後持續領取他們的社會福利金。檢察官指控，她沒有通報失蹤就是為了繼續領錢。

法官宣讀判決前，瓦洛還發表一段詭異的演說，聲稱沒有任何人被謀殺，「耶穌了解我，也理解我」，「我和所有為我的孩子和塔米哀悼的人一起哀悼」，還聲稱她在生下泰莉時就死了，靈魂離開她的身體，天堂成為她真正的家，「但後來耶穌告訴我，我必須回去」，「我知道天堂才是我真正的家……我知道我需要做什麼」。