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妹子忽驚呆「是誰幫海帶打結」　網炸鍋：代表公的！竟藏2功用

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲原PO有趣發問，海帶的結是誰打的？（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

海帶天然又營養，還能幫助軟化便便，是便當與火鍋的常見配菜！而一名妹子驚呼，最近嗑小火鍋時，「吃一吃突然想問...海帶的結是誰打的呀？」該文章意外引發討論，網友胡鬧笑虧「打結就是結紮了」、「阿姨用舌頭」、「生出來就是這樣了」。事實上，海帶是人工打的，背後還包含2種功用。

一名女網友在臉書《爆廢1公社》貼出一張火鍋照片，碗中擺著熟悉配料，包括海帶、米血與肉片等，品嚐美食之餘，原PO突然好奇發問「海帶的結是誰打的呀？」

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文章曝光後，一票網友不正經回應，「不然你以為小美人魚平常沒在談戀愛的時候都在幹嘛」、「身為一根成熟的海帶，會自己打結也是蠻正常的」、「打結就是結紮了」、「成年自動自己就會打結了」、「阿姨用舌頭」、「你竟然不知道？這是公海帶啊！就像男生會有喉結一樣」、「我比較想知道為什麼要打結」、「生出來就是這樣了」、「我還以為是海帶媽媽打的」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲網友狂歪樓。（圖／翻攝爆廢1公社）

留言串中，終於有網友解釋，「那是採收後先風乾、裁剪、打結後，再用水泡開的...這就是為何你在市場看到，攤販販售海帶都是泡在水裡」、「人工打的，為了方便夾跟避免煮熟沾鍋」。

也有網友分享海帶加工過程影片，採收完的海帶會載到工廠，經過熱水清洗殺菌→殺青→鹽漬（讓品質更穩定）→切割與分類後，就會有人工進行打結的步驟，或是插上牙籤製作成海帶卷。

事實上，營養師于仁文曾在微博「于仁文營養配餐超話」指出，打結的海帶一是為了方便夾取，二是為了煮熟不沾鍋，因為當海帶煮水之後，表面會出現黏糊糊的一層，一片片放在鍋裡煮起來就容易層層疊起，吃得時候也很不方便。

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海帶打結吃火鍋人工

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