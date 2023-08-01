宜蘭某補習班亂餵「利他能」！檢緩起訴理由曝光：負責人出於善意

▲宜蘭疑亂餵藥案，檢緩起訴處分。（圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭某補習班傳出涉嫌提供學童使用集中注意力「利他能」藥品，宜蘭地檢署接獲通報後，請檢方介入調查，並查扣51顆利他能。全案近日偵結，檢方認為，補習班負責人的犯罪動機是出於對學童的善意，且造成的危害也非重大，因此以緩起訴處分。

宜蘭衛生局表示，日前透過縣內社安網發現，縣內有補習班疑似為改善專注力、提高學習成效，擅自提供少數學童服用少量利他能，但由於該藥品為處方用藥，而該補習班人員並未具醫師資格，卻讓學童服用，再者利他能為三級管制藥品，也是三級毒品，宜蘭衛生局因此進行調查，並且通報宜蘭地檢署，請檢方介入調查。

檢方於6月中持搜索票前往該補習班搜索，並查扣51顆利他能。對此，補習班靳姓負責人對於提供藥品給學童一事坦承不諱，但堅決否認有何違反毒品危害防制條例，強調自己不知道利他能含有毒品成分。

案經檢方調查，因負責人過去曾有學童因學業問題，在服用利他能之後有顯著改善，因此認為服用利他能後可以增進學習效果，才開始提供給學童服用。

檢方事後認為，負責人動機並非惡意，所造成的危害也非重大，認為負責人是一時疏失而觸法，經此教訓當有警惕，因此違反醫師法部分，予以緩起訴，期間為2年。

至於毒品部分，利他能外觀為白色圓形錠劑，與常見的毒品，如海洛因為白色粉末狀，安非他命是白色結晶狀等，一般大眾無從判斷該藥物署毒品危害防制條例所管制的藥物，實難苛求負責人主觀上有此認知，因此這部分予以不起訴處分。