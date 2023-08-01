獨／三重醉漢弄丟安全帽到五金行發酒瘋！遭老闆拿水果刀刺傷

▲ 三重醉漢弄丟安全帽到五金行發酒瘋，五金行老闆氣炸拿刀刺他手。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

新北市三重一名53歲沈姓男子平常常醉醺醺鬧事，7月31日下午3時許，他到三重區三和路一間五金行發酒瘋，因沈男在鄉里間惡名昭彰，五金行負責人71歲姚男前往理論時，特地帶了把水果刀防身，兩人果真爆發衝突，推擠導致整排機車毀損，姚男持水果刀刺傷沈男，沈男倒臥路上滿手是血，新北三重警方後續將姚男依傷害罪嫌移請新北地檢偵辦。

《ETtoday新聞雲》接獲投訴，昨天下午3時許，沈姓男子聲稱安全帽弄丟，醉醺醺地到五金行理論。由於沈男平日常酒醉惹麻煩，眾所周知，五金行老闆姚男為了安全起見帶了一把水果刀準備應對。兩人見面後，開始因「調閱監視器畫面」事情爭吵，雙方當街互罵推擠。

激烈的爭吵中，兩人情緒失控，踹倒整排停放好的機車，造成許多機車倒地損毀，姚男揮舞著手中的水果刀劃傷沈男左手，肇事後即返家，留下雙手滿是鮮血、痛苦哀號的沈男。

路人見狀，趕緊協助沈男就醫並通報警方，三重警方到場後對現場情況進行調查，將姚男依傷害罪嫌移請新北地檢偵辦。警方呼籲，市民在面對糾紛時應保持冷靜，理性溝通，避免使用暴力和激烈行為，避免讓情況惡化。