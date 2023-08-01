林延鳳槓陳智菡！要柯文哲為3件事道歉　狠批「不然你就是雙標」

▲民進黨台北市議員林延鳳。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員林延鳳日前因民眾黨主席柯文哲的演唱會爭議槓上柯文哲競選總部發言人陳智菡，林延鳳1日再度於臉書點名陳智菡，要求柯文哲為三件事道歉，不然陳智菡就是雙標。

第一，林延鳳指出，依照柯文哲的標準，罵人是狗跟喝水一樣自然；依照美麗島電子報董事長吳子嘉的標準，他罵柯文哲「放狗咬人」的那隻狗是誰？相信大眾心中自有判斷。她表示，當然，依照民眾黨發言人楊寶楨替柯文哲緩頰的標準，狗很可愛，她喊話陳智菡，「如果你覺得這是公然侮辱，覺得心裡不舒服，也請妳想一想被柯文哲罵狗的當事人感受，當下妳有表態譴責柯文哲嗎？如果沒有，就先請柯文哲道歉閉嘴再來講，不然就是雙標。」

第二，林延鳳提到，依照柯文哲的標準，不合乎他心意的藝術工作者就是太監，亂蹭五月天而「翻車」，還放任柯粉惱羞四處罵五月天的也是民眾黨，請問這叫做疼惜文化人、珍惜音樂人嗎？「請先叫他道歉再來講，不然就是雙標。」

第三，林延鳳表示，2014年大家之所以支持台北市長候選人柯文哲，是因為不滿連家與國民黨副主席連勝文和中國過從甚密的關係，沒想到8年過去，柯文哲用替中國官媒做節目、幫廣電總局上課，還認同中國惠台政策的兩岸電視人，操盤他的政治募款活動。

當柯陣營說這是商業活動，林延鳳批評柯文哲規避政治獻金法，是屬於制度面的質疑，而負責人與其公司過往種種，都是公開資料，是可受公評之事，請柯文哲不要忘記自己當初參政的初心，這些價值的轉變，「是否請他為當年騙票、現在親中道歉，不然你就是雙標。」

此外，林延鳳再提到，柯陣營「珊姐妹」為前台北市副市長黃珊珊在北藝操刀「行政不中立」的新書發表會，以及參與北市跨年晚會的爭議、謎團還未解，還有對於演唱會政治獻金申報問題還沒說明清楚，陳智菡就急著罵人，估計只是為了轉移自己作為「小編頭」在官網英文失言的焦點。

林延鳳表示，而這事由另一個發言人所表述，說官網出包是「小編負責美編」，可能又是民眾黨茶壺內風暴，重演柯皇帝在市府各方爭寵的內鬥戲碼，這點她為陳智菡深感同情，但候選人就應該遵守政治獻金法制，且不能有中國因素干擾其中，更不允許總統參選人帶頭破壞法治，這是她的堅持。