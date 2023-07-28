　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保資產老屋多　《甦活人生》7月號報導強化會產管理

▲▼ 更生保護協會春酒表揚有功人員,張斗輝 。（圖／記者徐文彬攝）

▲更生保護會董事長張斗輝，指示要將會產活化 。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報7月號出刊，並報導7月間更保第14屆董事暨第7屆監察人第7次聯席會議。由於更保的資產中有超過8成是30年以上的房屋，屋齡老化嚴重。因此本次會議聚焦在資產活化、會產危老重建及行政管理等重要議題，期望未來能參與都市更新。

臺灣更生保護會於7月11日召開第14屆董事暨第7屆監察人第7次聯席會議，聚焦資產活化、會產危老重建及行政管理等重要議題，會中討論房屋老化首重安全，並展望未來都市更新及危老重建方案，讓地盡其利。

在資產維護方面，更生保護會擁有415戶房屋和114筆土地，其中86％以上的房屋屋齡超過30年，逐漸面臨屋況老化現象，為解決這些問題，臺灣更生保護會董事長、兼台灣高等檢察署檢察長張斗輝在會中特別指示更保盤點會產，定期健檢，讓屋況保持良好狀況，積極處理並遵循嚴謹處理流程，才能避免危機產生。

法務部保護司督導參事林嚞慧表示，更生人復歸社會，需要友善接納環境，在他們真正改悔時重回人生正軌。此外，家庭支持和穩定工作環境也是更生人成功復歸的關鍵要素。更生保護會推動更生事業群，致力於營造友善的就業環境，讓更生人能夠穩定就業，重回家庭，融入社會。他也感謝所有的常務董事、董事、監察人和合作夥伴，長年無私奉獻協助法務部及更生保護會推動各項業務。期盼在未來，更生保護會能夠持續扮演重要的角色，成為更生人重回社會的橋樑。

本次針對更保資產組成活化小組，評估合適方案，未來邀請活化小組成員親臨現場。特別是臺北市成都路8層樓建築物，根據結構技師鑑定報告書，結構安全尚有疑慮，加上鄰近建物的新建工程，先優先撤離現住戶，並函請從速補強。更保感謝常務董事黃秀莊、董事曾瀚霖、董事陳天保及監察人郭清寶第一時間提供建言，確保會產安全。此外，台北市錦州街3層樓建築，屋齡達69年，如參加危老重建後，可獲得可觀的經濟效益。目前總會旁邊的清水模建築物，原本是危樓，現已出租做為畫廊，由年輕的國際知名藝術家承租，對本會而言不僅有固定租金收入，還加強了結構安全，成為網路打卡的景點。成功活化資產，為老屋帶來新生。

更保今年度積極推動更生事業群。自6月檢驗結果顯示，自營商品如香腸、肉酥及手工香皂全部合格，更生人努力研發良好的商品，是值得肯定的。未來更保將強化商品行銷，為更生人提供更多就業機會，幫助他們重回社會。

桃園星見段會產的規畫為長照中心，更生保護會結合專業和善心人士，提供40名以上更生人的就業機會，感謝新竹分會葉主委朝枝熱心與用心，原本堆積不少垃圾，現在已經成為一片淨土，也為環境貢獻一份心力。張斗輝特別感謝各界的支持與合作，更生保護會將持續努力，提供更好的服務，讓更多人得到更多資源，未來更加美好。

ET快訊
快訊／台中轎車詭異自撞！　26歲男死亡
台南多處「路樹倒塌+招牌飛脫」！　驚險畫面曝
快訊／高雄38291戶大停電！　多處電桿被吹倒
快訊／李玟老公發最新聲明！
29歲正妹YouTuber輕生亡　前男友道歉！流產手術沒陪同
快訊／高雄緊急停班課！決策過程曝　陳其邁：盼市民諒解
快訊／「卡努」最新路徑！　氣象局：下週二後最靠台灣
快訊／淡水36歲男陳屍路邊！　脖子有刀傷

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

更保資產老屋多　《甦活人生》7月號報導強化會產管理

《甦活人生》7月號　更保傳愛粽藝總動員東區端午飄香

【更生好物每周報】火爐內的美味 台中香港道地極選燒臘

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

砂石車倒退翻覆土石狂洩　後方駕駛警覺超高逃一劫

更保資產老屋多　《甦活人生》7月號報導強化會產管理

《甦活人生》7月號　更保傳愛粽藝總動員東區端午飄香

【更生好物每周報】火爐內的美味 台中香港道地極選燒臘

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

杜蘇芮閃過金門東側！差20公里險破4年魔咒　高屏脫離暴風圈　

女神巫苡萱「米漿創意吃法」大推坑！光喝不夠還要「米米配」清爽飽足最佳CP

山線海線吃透透！2023台東美食攻略　從觀光店到在地隱藏料理都有

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

信義區吃飯突騷動！轉頭見「啦啦隊女神」0偽裝現身　細腰被讚爆

杜蘇芮10點左右登陸福建！　當地人嚇瘋「門窗打木封條」

酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

MONSTA X隊長「比YA握電子菸」惹議！舊照被翻出　韓網正反論戰

大谷翔平7項驚奇紀錄一次看　雙重賽「完封勝+雙響」史上第一　

帝爺公蛇連續44年現身　廟方見牠躲桌底超驚喜！

法律熱門新聞

《甦活人生》報導台北市東區幸運草市集

《甦活人生》7月號報導資產活化過程

【更生好物每周報】台中極選燒臘

雷皓明／在家裸露算防礙風化嗎

蘇友辰／何時能了的蘇建和冤案

給說法／被招牌砸傷誰該負責

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

雷皓明／網上公開判決書小心觸法

5男關一起　牢房竟變炮房

梁維珊／離婚怎麼這麼難

給說法／你知道自己被限制出境嗎

王齡梓／竊者罰百倍賠償誰規定的

告訴6月期限　法界：過了就GG

劉彥君／地上權住宅知多少

更多熱門

相關新聞

《甦活人生》報導台北市東區幸運草市集

《甦活人生》報導台北市東區幸運草市集

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報7月號出刊，本期頭版特別報導臺灣更生保護會臺北分會6月間舉辦的「幸運草市集－更保傳愛粽藝總動員東區端午飄香活動」，創造更生人與社區里民、在地商家、企業團體相互理解與對話的契機，同時促進地方的經濟發展與活力。

【更生好物每周報】台中極選燒臘

【更生好物每周報】台中極選燒臘

賤賣牋單案　北縣前議員蔡憲輝定讞將入獄

賤賣牋單案　北縣前議員蔡憲輝定讞將入獄

台灣更生保護會台南分會辦成果展

台灣更生保護會台南分會辦成果展

撞拒馬女摔成殘　獲國賠847萬元確定

撞拒馬女摔成殘　獲國賠847萬元確定

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會高檢署《甦活人生》資產張斗輝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

杜蘇芮路徑又變北　恐發國家警報

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

杜蘇芮「迷蹤步」北上！暴風圈變小

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面