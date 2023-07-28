更保資產老屋多　《甦活人生》7月號報導強化會產管理

▲更生保護會董事長張斗輝，指示要將會產活化 。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報7月號出刊，並報導7月間更保第14屆董事暨第7屆監察人第7次聯席會議。由於更保的資產中有超過8成是30年以上的房屋，屋齡老化嚴重。因此本次會議聚焦在資產活化、會產危老重建及行政管理等重要議題，期望未來能參與都市更新。

臺灣更生保護會於7月11日召開第14屆董事暨第7屆監察人第7次聯席會議，聚焦資產活化、會產危老重建及行政管理等重要議題，會中討論房屋老化首重安全，並展望未來都市更新及危老重建方案，讓地盡其利。

在資產維護方面，更生保護會擁有415戶房屋和114筆土地，其中86％以上的房屋屋齡超過30年，逐漸面臨屋況老化現象，為解決這些問題，臺灣更生保護會董事長、兼台灣高等檢察署檢察長張斗輝在會中特別指示更保盤點會產，定期健檢，讓屋況保持良好狀況，積極處理並遵循嚴謹處理流程，才能避免危機產生。

法務部保護司督導參事林嚞慧表示，更生人復歸社會，需要友善接納環境，在他們真正改悔時重回人生正軌。此外，家庭支持和穩定工作環境也是更生人成功復歸的關鍵要素。更生保護會推動更生事業群，致力於營造友善的就業環境，讓更生人能夠穩定就業，重回家庭，融入社會。他也感謝所有的常務董事、董事、監察人和合作夥伴，長年無私奉獻協助法務部及更生保護會推動各項業務。期盼在未來，更生保護會能夠持續扮演重要的角色，成為更生人重回社會的橋樑。

本次針對更保資產組成活化小組，評估合適方案，未來邀請活化小組成員親臨現場。特別是臺北市成都路8層樓建築物，根據結構技師鑑定報告書，結構安全尚有疑慮，加上鄰近建物的新建工程，先優先撤離現住戶，並函請從速補強。更保感謝常務董事黃秀莊、董事曾瀚霖、董事陳天保及監察人郭清寶第一時間提供建言，確保會產安全。此外，台北市錦州街3層樓建築，屋齡達69年，如參加危老重建後，可獲得可觀的經濟效益。目前總會旁邊的清水模建築物，原本是危樓，現已出租做為畫廊，由年輕的國際知名藝術家承租，對本會而言不僅有固定租金收入，還加強了結構安全，成為網路打卡的景點。成功活化資產，為老屋帶來新生。

更保今年度積極推動更生事業群。自6月檢驗結果顯示，自營商品如香腸、肉酥及手工香皂全部合格，更生人努力研發良好的商品，是值得肯定的。未來更保將強化商品行銷，為更生人提供更多就業機會，幫助他們重回社會。

桃園星見段會產的規畫為長照中心，更生保護會結合專業和善心人士，提供40名以上更生人的就業機會，感謝新竹分會葉主委朝枝熱心與用心，原本堆積不少垃圾，現在已經成為一片淨土，也為環境貢獻一份心力。張斗輝特別感謝各界的支持與合作，更生保護會將持續努力，提供更好的服務，讓更多人得到更多資源，未來更加美好。