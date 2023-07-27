柔道教練交保2年從未道歉！男童母慟：法院不能保護孩子

▲台中7歲男童遭柔道教練重摔致死案，今最高院判何男9年徒刑定讞，生母表示不能接受。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區7歲黃姓男童遭柔道教練何聰樂重摔20多次，腦部受到重創，送醫搶救70天宣告不治。最高法院27日認何以極為不當的訓練行為造成男童死亡，駁回檢、辯上訴，維持9年徒刑定讞。黃童生母獲悉消息悲慟不已，接受媒體電訪時僅表示「非常失望」，隨後再透過委任律師陳孟秀指出，黃母對於判決結果不能認同，法院太過保守，並不足以保護孩子。

陳孟秀表示，黃母得知最高院判決結果，情緒上過不去，於是請她協助對外發聲。最高院維持一審、二審判決，依傷害致死罪判何男9年徒刑定讞，黃母認為，法院僅用傷害致死定罪，而非用重傷害罪，相當不能接受、也不能認同。

陳孟秀指出，一、二審審理過程中，其他證人都指證何聰樂摔黃童時，摔得特別重，跟平常摔得方式不一樣，且在犯案的1個多小時裡，黃童一直嘔吐、求饒，何男仍冷血無視，持續對黃童施暴。

陳孟秀說，黃童在後腦勺有嚴重傷勢，在法庭實務上，「摔到後腦勺」這個動作常被認定有某種程度的殺人犯意，因犯嫌一定是猛力推打被害者，使其有無法進行防禦動作的情形，若法院不認為是殺人，至少也該判重傷害。

她透露，何聰樂自2021年6月間以10萬元交保之後，從無對黃家表示道歉，也無關心動作，在審理過程，於法庭內堅不認錯，更稱無不當訓練，是黃童精神有問題，自己去自撞、自虐，辯詞相當離譜，且開完庭就快速走人，根本毫無歉意。

陳孟秀表示，他們向何男、柔道學長家長、柔道總會、台中體育總會等提出民事求償1800萬元，黃母起初感到十分有壓力，擔心大眾以為她只想要錢，「但我跟她說，大家都看見妳的痛苦，他們還不了妳的孩子，能賠的就是錢，至於法院怎麼判是另一回事」，案件還在審理當中。