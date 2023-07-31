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民雄警颱風夜加強巡邏淹水熱點　守護民眾財產安全

▲▼ 「杜蘇芮」來襲民雄警堅守崗位 保護民眾生命財產安全 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 「杜蘇芮」來襲民雄警堅守崗位 保護民眾生命財產安全 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日前因應中度颱風「杜蘇芮」來襲，嘉義縣災害應變中心於26日18時一級開設，民雄分局立即成立災害應變小組，隨時掌控颱風動態外，所屬各單位並密切注意所轄民雄、新港、大林、溪口等鄉鎮之地下道、橋梁等低漥易淹水處，加強巡視監控，如有發生淹水事件、河川水位超過警戒線時，應立即疏散民眾及管制交通並通報各鄉(鎮)公所災害應變中心，立即派員管制、排除障礙，以維護民眾生命財產安全。

▲▼ 「杜蘇芮」來襲民雄警堅守崗位 保護民眾生命財產安全 。（圖／民雄分局提供）

當天19時30分因豪雨來襲，民興派出所所長林彥良、警員鄭景文等2員擔服巡邏勤務至轄區低窪地區巡視有無淹水情形，行經民雄鄉鄉山中村牛稠溪段浮水橋北端，發現該橋下有溪水暴漲情勢，立即擺放三角錐及警示燈警示，並立即通報民雄鄉公所災害應變中心派員前來勘災處置，維護民眾生命安全，林、鄭等2員充分發揮警察為民服務精神，避免民眾發生危害。

▲▼ 「杜蘇芮」來襲民雄警堅守崗位 保護民眾生命財產安全 。（圖／民雄分局提供）

27日入夜後風強雨驟，至翌（28）日14時解除陸（海）上警報，民雄鄉、新港鄉、溪口鄉及大林鎮等地區陸續傳出災情，計有溪水暴漲道路封閉1件、另有發生路樹倒塌8件、廣告招牌及電桿傾斜各1件等，在民雄分局員警們於颱風天期間堅守崗位不分日夜巡視，冒著風雨實施交通管制、加強防災應變及協助搶救，圓滿完成保護民眾生命財產安全使命。

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