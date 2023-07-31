健身女教練熱心指導男學員　她大吃飛醋罵「死胖子」代價曝

▲健身示意圖。（圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名邱姓女子到某連鎖健身房健身，一名男學員頻頻獻殷勤，兩人散發粉紅泡泡，邱女後來發現健身房的王姓女教練對男學員相當「熱情」，經常主動指導男學員動作，親密互動，讓邱女氣得大罵王女「破」、「死胖子」，王女不甘受辱提告，法院審理後依公然侮辱罪判邱女罰金4000元。

判決指出，邱女經常到高雄某連鎖健身房健身，有一名男學員對她很好，有意追求，兩人大搞曖昧，但邱女後來發現，健身房內的王姓女教練對這名男學員也很好，經常藉故接近，還非常熱心的指導男學員動作，讓她心生不滿，去年10月28日下午4時許，王女又在機台上教導這名男學員，邱女就走過去對著王女大罵「破」、「死胖子」。

後來王姓女教練還發現，邱女也曾向健身房的櫃臺人員批評她是「越南妹」，氣得報警提告公然侮辱。警詢時，邱女則否認有公然侮辱，她辯稱那些話是自言自語，不確定有沒有說出來，也沒有說王姓女教練「破」，而是「落魄」，只是「落」字發音咬字不清，罵王女「死胖子」是因為當天在健身房運動，覺得王女氣勢凌人，一直針對她。

法院審理時，法官根據在場證人的證詞，認定邱女犯行明確，但罵王女「越南妹」一事，則認定只是評論王女的穿著像越南妹，而沒有毀謗之意，因此審理後依公然侮辱罪判邱女罰金4000元，可上訴。