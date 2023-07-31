嘉義鹿草「鹿此友趣」農產推廣市集　農特產結合食品業

▲▼ 嘉義鹿草鄉「鹿此友趣」農業推廣活動，結合農特產與食品業 。（圖／鹿草鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草鄉公所舉辦「鹿此友趣」農特產文化產業活動，於鄉內新地標鹿口廊道周邊盛大登場，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘及與會來賓化身一日代言人，向大家介紹鹿草豐富多元農特產，以及由鹿草鄉農會與大成長城企業聯名推出活動限定「鹿產豐饒舒肥沙拉」，為活動揭開序幕。

活動以農特產與市集迎接來訪遊客，在地農友與返鄉青年展售自家獨特的農產品，多肉植物、蜂蜜、小黃瓜、植物萃取純露、羊乳製品等，特色餐車與美食，搭配不間斷的舞台節目，包括ＹＯＹＯ家族帶動跳，鹿草青年創作歌手黃茵琪彈唱、禮物盒劇團互動表演，讓活動場域鹿口廊道周邊活絡，打造河岸市集音樂體驗。

縣長翁章梁表示，鹿草鄉過去以西瓜聞名，也是傳統的農業鄉鎮，在馬稠後產業園區進駐營運之後，象徵產業轉型與農業的再升級。隨著農友種植技術提升與智慧農業的推進，讓鹿草一年四季多元的農產，包括稻米、秋葵、洋香瓜、火龍果、菱角、番茄、小黃瓜等，透過品牌與產銷模式建立，讓大家重新認識不一樣的鹿草鄉。

鹿草鄉農會陳健平總幹事表示，過去傳統的西瓜節轉型為農特產活動，象徵鹿草農業的多元豐富性，農會與鄉公所合作將農產品以各種風貌呈現，包括秋葵餅乾、火龍果醋、龍眼花蜜等，形塑在地農產品牌形象，同時提升農產收益。

鹿草鄉長嚴珮瑜說，鹿草充滿了多元的想像與可能性，透過鹿草鄉農會與在地農友的投入，銜接更多資源挹注並建立農業品牌，在農業與工業區企業，也期盼有更多產業脈絡合作共榮，帶動並活絡經濟。未來藉由鹿草市區的街道改造、場域活化與商圈建構行銷，讓鹿草形象持續提升，向上穩定發展。