羊駝太可愛好想養？主題餐廳老闆「成功照顧＋乾淨用餐環境」經驗全分享

▲位於陽明山的「大衛小小羊」餐廳，有兩位大明星店員「羊駝」，不少客人慕名而來。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

疫情解封後第一個暑假來囉～除了機票刷下去飛出國玩，平時揪朋友吃吃喝喝、打卡人氣餐廳絕對也是必備行程；不想IG跟別人「撞照片」po的都是類似網美店，想來點不一樣的？ETtoday特搜店家，發現位在台北避暑勝地陽明山上的「DAVID&ALPACA 大衛小小羊」餐廳，不僅提供多種精緻異國美食、甜點、咖啡、飲料及酒品，店內最最吸睛的是有兩隻超級可愛的「草泥馬」羊駝！幫讀者探店時，更驚喜碰上Samsung與餐廳合作的一日限定活動；擺在餐廳各個角落的三星精品美型家電們，與在店內隨處走動的超Q羊駝，兩者組合根本夢幻到不要不要的，被幸運女神眷顧當然必須認真記錄體驗。

純白色、毛茸茸的兩隻羊駝「小麥」與「小小」，絕對是一進餐廳就先抓住大家的眼球，時而呆萌站著、時而活潑穿梭在店裡的模樣，光看著就已經好療癒，牠們偶爾還會調皮一下，靠近嗅一嗅客人們桌上的食物，不過客人只需要盡情享受與羊駝相處的歡樂時光，店裡擺有三星空氣清淨機，除了外型美觀外也能有效清除空氣中的異味，不必擔心店裡充斥著羊駝味，或是動物毛髮飄散的問題。老闆張毅表示「其實羊駝不像大家想像中的容易掉毛」，平時他會隨時拿梳子為羊駝梳毛，這是為了避免夏天太熱中暑，而且他建議最好在夏天前就幫羊駝剃毛，「不然牠們就像是在夏天穿著羽絨衣，太熱囉～」而現在炎炎夏日，客人身上難免也會有汗味，除了開窗讓空氣流通之外，空氣清淨機當然是最佳幫手。另外，今天擺設在店門入口旁的三星電子衣櫥，還可以去除外衣灰塵、衣物上的汗味等難聞氣味，還可以殺菌，當天現場客人表示體驗很不錯。

▲三星Bespoke設計品味系列空氣清淨機（左二方型機款），美型外觀就像時尚擺設。擁有Wind-Free無風濾淨技術、智慧空氣品質面板、UltraFine HEPA濾網濾淨，亦有寵物模式，可去除空氣中的懸浮微粒與寵物毛髮，三星科技為健康加成。透過智慧遠端模式則能時刻監控空氣品質、關閉或啟動電源，GPS定位還能在返家前啟動，隨時提供清新空氣。

▲三星推出AI衣管家電子衣櫥，Jet Steam高溫蒸氣＋Jet Air噴射氣流＋光觸媒除臭技術，殺菌、烘乾、除皺、消除異味全部一次完成，櫥下還設有水箱（圖中右下）兼具13坪以下空間除濕功用，一機多用。

因為在國外看到羊駝覺得很特別又可愛才動了飼養的念頭，老闆張毅笑說，自家兩隻羊駝從小寶寶開始養起，「牠們小時候會亂吃東西，像小朋友一樣看到什麼就咬來吃」，小小還曾因偷吃石頭導致腸胃炎，但長大後慢慢分辨什麼能吃什麼不行，現在牠們的食物主要是牧草、紅蘿蔔、野菜、玉米，還喜歡吃香蕉。店裡隨時都擺有盒裝牧草讓羊駝想吃就有得吃，客人也能拿起紅蘿蔔餵食，與萌翻天的羊駝近距離接觸，照片、影片一發社群、IG限動羨煞旁人。只不過小麥跟小小吃飯有個「壞習慣」，喜歡把頭埋進牧草堆裡，邊甩頭玩邊吃，也讓餐廳地上四散牧草，雖然店員會不時拿掃把清理，但若店內來客一多還會帶進更多灰塵髒污，想維持餐廳整潔，利用三星Bespoke設計品味系列吸塵器，就能快速清潔環境，便利又乾淨。

▲▼三星Bespoke設計品味系列吸塵器，最高210W強勁吸力，強效濾清只留潔淨！高效過濾99.999%粉塵與過敏原，不再為灰塵、細菌困擾。60分鐘持久電量續航力搭配可拆卸式電池，即使同時清掃多個空間，清潔效果不打折、潔淨時間不中斷。自動除塵、充電、收納三合一充電收納座，節省家中空間。

老闆張毅表示，照顧羊駝就像養一個孩子，餵飽營養才能好好長大，幸好羊駝主要食用的食材都相當容易取得，而且自己開餐廳相當注重各種食材的保存新鮮度，兩隻羊駝自然能吃得豐富又健康。當天店裡陳列的三星Bespoke設計品味系列冰箱與冷藏/冷凍櫃，不只功能齊全，外觀更是漂亮有型，擺在店裡就像一件大型時尚裝置，讓店裡氛圍變得更摩登。張毅笑說，「羊駝因為天性非常膽小，看到陌生東西首先會選擇不靠近、默默觀察」，不過小麥跟小小看到三星家電們一點也不怕，不但主動走近冰箱，看到裡頭擺著的鮮嫩紅蘿蔔還想吃上幾口，貪吃模樣讓現場所有客人都覺得羊駝實在是可愛萌翻了。

▲餐廳食材需要新鮮保存，羊駝吃的紅蘿蔔當然也不例外。

▲三星Bespoke設計品味系列多門冰箱與冷藏/冷凍櫃，多色時尚門板可選，自由搭配打造想要的居家質感氛圍，多門冰箱獨家雙循環冷卻系統＋獨立變溫室能鎖住食材水分和營養、 確保食物氣味不混雜，冷藏/冷凍櫃可隨使用需求彈性轉換冷藏&冷凍，不只兼具好看外觀、實用功能，1級能效標準更節能愛護地球。

來到店裡的客人最開心的就是可以跟羊駝們親密互動、拍照留念，老闆張毅表示，小麥跟小小性格很溫馴，「如果覺得你沒有攻擊性還有可能走過去跟你玩，判斷方式就是看牠們的耳朵，如果豎起來代表警戒中」，張毅補充說明「羊駝只有下排有牙齒，所以無法咬人，人類不用害怕牠們，頂多是被牠們吐口水而已」。就有客人被小小「欽點」，主動靠近用嘴輕含袖口，讓顧客驚喜直呼「太萌、太可愛啦！」照顧羊駝一整天，身上衣服會沾染上動物氣味、口水或毛屑等，透過三星蒸本事滾筒洗衣機及乾衣機的，能使衣物煥然一新，在這個容易快速累積髒臭衣物的夏季，更加輕鬆地打理好衣著儀表。

▲▼不只身處的環境需要保持清潔，自身外表也要保持乾淨。三星BESPOKE設計品味系列蒸洗脫蒸本事滾筒洗衣機，AI智慧洗衣提供最佳洗衣行程，省時更省洗劑；Al EcobubbleTM技術溫和呵護衣物，大幅降低洗滌時對衣物的損害；自動開門功能不怕衣物未及時取出產生悶臭味。搭配乾衣機，可藉由持續調整溫度與烘衣效率達到30分鐘快速烘乾，新型的UX介面可深度學習使用者烘衣習慣，提供最佳行程建議、即時顯示洗程進度，也能遠端控制。

來到「大衛小小羊」餐廳能發現，就像經營一間餐廳一樣，用心準備食材與用餐環境是吸引顧客上門的關鍵，飼養、照顧羊駝其實不難，難在是否願意每天付出時間關心牠們、打理牠們的生活環境與食物環節；如果家中不適合養寵物，有空就上陽明山來找小麥跟小小玩吧，不過老闆提醒，「要溫柔地對待羊駝哦，不要因為太喜歡就抱得太緊，牠們會嚇到的」。

▲▼餐廳老闆同時也是羊駝主人的張毅表示，羊駝真的很可愛，只要對環境熟悉就會很聽話，他分享之前帶小麥跟小小上電視節目錄影，幾個小時過程牠們都安靜待著，讓在場的人都稱讚不已。

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