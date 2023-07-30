大彎道事故多　嘉義台三線309K再傳重機自摔！21歲騎士送醫

▲嘉義台三線309公里機車意外事故 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣台三線309公里處近阿婆灣路段30日上午發生機車車禍事故，消防局獲報後派遣人車前往，機車騎士現場意識清楚，身上多處擦挫傷，後送聖馬爾定醫院。當地人指出，阿婆灣多了警方管制加重巡邏，該路段卻意外成了另一騎士技術考驗的路段。

警方表示嘉義縣中埔鄉台3線309公里處於本(7)月30日中午11時40分許，發生1件自撞車禍，警方獲報後立即趕赴現場協助，經瞭解為黃姓21歲男子獨自騎乘一部機車，途經台3線北往南上山方向行駛至上述路段，彎道騎車失控打滑，人車不慎撞及路邊柵欄 ，造成黃男四肢皆有擦挫傷，後由救護車送往醫院就醫，所幸目前並無大礙，案經警方調查，黃男酒測值為0 mg/l，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

嘉義縣消防局表示，30日11時40分獲報，於中埔鄉台三線309公里處發生車禍事故，立即派遣中埔91車前往，人車到場發現為機車車禍，傷者一名男性21歲，身體多處擦挫傷，意識清楚，由中埔91送往聖馬爾定醫院。

該路段為嘉義縣台三線309公里，距離當地著名觀光勝地「阿婆灣」（312公里）僅3公里，不少輕重機車車友都藉平假日上山試車，但由於彎道相當大幅度，若沒有特別注意常傳出車友來不及煞車後自摔或是跌入山溝山谷，是相當考驗騎車技術的路段。

警方呼籲嘉義台3線山區道路彎道眾多，用路人行駛時應減速慢行，並隨時注意車前道路狀況及保持安全間距的防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生。