直升機平安降落變「6死慘劇」　機尾掃到電線桿起火墜毀

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯的「阿爾泰共和國」27日發生一起直升機墜毀意外，造成6人死亡，然而記錄下事發經過的影片卻顯示，墜毀的直升機只剩幾公尺，就能夠平安落地，卻因為機尾掃到電線桿，失去平衡墜毀起火燃燒。

▲俄羅斯一架Mi-8直升機，即將落地時掃到電線桿墜毀。（圖／翻攝自微博，下同）



根據俄媒報導，墜毀的是一架Mi-8直升機，當時正在執行商業航班，其中包括3名機組人員和13名乘客，墜毀意外總共造成6人死亡，其餘傷者皆嚴重燒傷，駕駛、副駕駛、飛行機械師也受重傷。