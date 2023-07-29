沙灘車業者瞎搞「颱風警報未解除」帶遊客飆沙　警強制驅離開罰

▲警方獲報趕往現場強制驅離。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

杜蘇芮颱風侵台，28日上午颱風警報尚未解除，花蓮新城北三棧河床區竟有沙灘車業者罔顧安全，帶領遊客騎乘沙灘車飆沙，新城警方獲報後立刻趕往現場驅離，並對其中仍行駛在道路上之沙灘車告發開罰。

28日早上10時許颱風警報尚未解除，仍有間歇性的大雨發生，新城警方卻接獲民眾報案表示，看到新城北三棧路旁停放一台遊覽車，且有遊客穿著雨衣騎乘沙灘車，疑似沙灘車業者罔顧遊客安全，在颱風天讓遊客違規駕駛沙灘車。

▲一輛沙灘車仍行駛道路，員警依「道路交通管理處罰條例」第32條之1規定製單告發。

新城警分局會同海巡署第九巡防區一同前往三棧溪出海口沙灘，發現現場有20餘台沙灘車在行駛，員警與海巡人員見狀後，立即予以驅離，海巡人員當場告知業者及遊客目前杜蘇芮颱風尚未解除警報，請勿待在沙灘上，如勸離不聽將依「災害防救法」處罰。

一群騎乘沙灘車的遊客見狀後紛紛駕車離去，待驅離後警方加強周邊道路巡視，竟發現剛剛驅離的其中一輛沙灘車仍行駛在一般道路上，警方依據「道路交通管理處罰條例」第32條之1規定製單告發。

新城警分局長吳思翰表示，目前杜蘇芮颱風警報尚未解除，沙灘車業者為了賺錢竟罔顧遊客安全，讓遊客在沙灘上違規駕駛沙灘車，對於此等行為給予強烈譴責，警分局為了維護民眾安全，也將持續加強鄰近道路巡視，如有違規情事將依法開罰。