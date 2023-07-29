傳美將軍援　白宮：認真看待助台提升自衛能力責任

▲白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓28日專電

外媒披露，美國預計最早於本月28日宣布提供台灣價值約3.3億美元軍援。對此，白宮國安會戰略溝通協調官柯比不願多談，但他指出，美方十分認真看待協助台灣提升自我防衛能力立場。

路透社昨天引述不願透露姓名的官員表示，白宮即將公布提供台灣預計價值約3.3億美元的軍事援助。預期正式宣布時，不會包括美方所提供的武器系統清單。

柯比（John Kirby）今天在媒體簡報被問及此事時不願多談，僅表示「敬請關注」（stay tuned）。他並指出，美方非常、非常認真承擔對台灣的責任，非常認真提升台灣自我防衛能力，這項立場不變，美國也會持續尋找實現這一目標的方式。

路透社報導，4名消息人士在最近數週透露，預料這項計畫包括4架非武裝MQ-9A無人偵察機，但由於官員正研究從無人機上移除一些只有美國空軍才能接觸的先進設備相關細節，因此這些無人機可能不會納入清單。

一名知情人士說，另一個問題是誰來支付無人機的改造費用。路透社無法確定無人機是否仍是這項計畫的一部分。

台灣先前已同意購買4架更先進的MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機。這些無人機由美國國防承包商「通用原子航空系統」公司（General Atomics）製造，預計2025年交機。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月時曾對聯邦參議院委員會小組說：「我很高興美國很快將經由國會去年同意的總統撥款權，提供台灣大量額外的安全援助。」