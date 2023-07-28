誤發軍事機密電郵！英國防部手殘「少打這字」　發給俄羅斯盟友

▲英國國防部輸入錯誤網域，將電郵發送給馬利。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

只因為網域名稱少拼一個字母，恐怕就會造成軍方機密電子郵件誤傳給敵對陣營盟友的烏龍事件！繼先前美國國國防部傳出，過去10年來因為職員輸入錯誤，導致含有機密訊息的電子郵件傳送給俄羅斯在西非的戰友馬利；如今，英國國防部同樣犯下如此離譜錯誤，本來要傳給美國的電子郵件，誤傳給馬利。

根據《BBC》報導，最近英國國防部同樣傳出如此烏龍事件，因為他們原本預計要將電子郵件發送給美國，本來美國所使用的網域名稱是「.mil」，然而在輸入時卻漏掉了字母「i」，導致電子郵件發送給使用網域名稱「.ml」的西非國家馬利。

英國國防部一名發言人表示，「在少數電子郵件被誤傳到錯誤的電郵域名後，我方已經展開調查。我們深信，這些電子郵件不包含任何可能危及操作安全或技術數據的訊息。國防部不斷檢討程序，目前正在進行一項工作計畫，以求改善訊息管理、防止丟失數據和控制敏感訊息。」

報導指出，位於西非的馬利其實是俄羅斯多年的戰友，在處於飢荒狀態時，也是受到莫斯科當局優先的關懷。7月初，俄羅斯在決定退出與烏克蘭的黑海協議後，俄羅斯總統普丁承諾將向6個非洲國家免費運送糧食，而馬利就是接受俄國援助的其中一國。

西方國家判定，馬利是俄羅斯的親密盟友，因為俄國的傭兵組織瓦格納集團雇傭軍，已經被部署至馬利，和馬利的軍隊一同對抗聖戰主義份子。為此，美國國務卿布林肯透露，馬利國防部長、空軍參謀長、副參謀長將因瓦格納集團軍隊在西非國家傳播而受到制裁。

據悉，負責管理馬利國家域名的荷蘭外包公司發現，大量來自美國國防部的電子郵件，湧入傳送給馬利的網域，儘管和籃網安專家祖比爾（Johannes Zuurbier）透露先前曾多次向美國發出警告，卻毫無下文，由於考量到馬利和俄羅斯的關係，擔憂會出現情報外洩，因此才決定曝光。