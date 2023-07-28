熱炒店停業後「北科大總召首發文」秀畫作！　網嗨：白飯呢

▲日前引發「白飯之亂」的北科大資財營總召再度發文。（圖／攝自北科資財營臉書）

記者張鈜閔／綜合報導

日前一群北科大學生到熱炒店用餐，因白飯不夠與店家發生衝突，一行人到GOOGLE評論區刷一星負評，引發「白飯之亂」，隨著熱炒店宣布停業後風波漸息，但引發「白飯之亂」的當事人之一，北科大總召神隱10多天後，今日首度發文。

「大道創意料理快炒」宣布停業後，北科大「資財營」總召今首度發文，分享一張簡略的「河馬畫作」，並說明「這是我畫的河馬」，北科資財營也分享他的作畫表示「總召畫的河馬」，還在底下留言「總召說他以後要當畫家去日本做動漫」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「白飯之亂」北科大資財營總召發文，秀他的「河馬畫作」。（圖／攝自北科資財營臉書）

網友紛紛留言「今天吃白飯了嗎？」、「這河馬可以吃幾碗白飯」、「白飯呢？總召畫的河馬應該也愛吃飯吧？」、「飯要兩桶才夠吃」、「白飯呢？要一起畫上去啊」，還有網友嗆聲「何時換總召？學弟妹都快被你搞的沒白飯可以吃了」、「看到迪卡上你們同校那麼多人討厭你們資財就覺得好笑，你繼續嬉皮笑臉的ㄟ！反正開學被同校唾棄的也是你們！」有趣的是，資財營粉專也不時跟前來留言網友嘴砲互動「你是我的頭號粉絲耶」、「你生氣了喔？」。

▲白飯之亂懶人包。（圖／記者朱祖儀製）