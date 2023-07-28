　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙樹海訪問到一半「摔本走人」！被這位女來賓惹毛…N年後再被挖身分

記者潘慧中／綜合報導

趙樹海出道超過50年，曾以《大家一起來》拿下第23屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，目前雖已鮮少出現於螢光幕前，最近卻難得上談話性節目《我就問你正常嗎》，被主持人于美人重提當年目睹他訪問到一半、摔本子走人的往事。

▲▼趙樹海,于美人。（圖／翻攝自YouTube／我就問 你正常嗎）

▲▼趙樹海曾經訪問到一半摔本走人。（圖／翻攝自YouTube／我就問你正常嗎）

▲▼趙樹海,于美人。（圖／翻攝自YouTube／我就問 你正常嗎）

于美人坦言當下看到那一幕時，一度猶豫是否要跟著走，但心想已經錄47分鐘了，「再撐個13分鐘，錢就賺到了」，於是繼續留在原地。有趣的是，搭檔趙樹海一離開，「這個來賓就正常了，實問實答了。」

▲▼趙樹海,于美人。（圖／翻攝自YouTube／我就問 你正常嗎）

▲于美人當時和趙樹海是主持搭檔。（圖／翻攝自YouTube／我就問你正常嗎）

沈玉琳聽完似乎秒懂這位來賓的真實身分，於是意有所指地說：「她就恢復記憶了，她本來一直在失憶。」趙樹海發現他好像知道來賓身分後，他笑答，「我不能講，不然人家會知道我在講宮雪花」，全場哈哈大笑。

▲▼趙樹海,于美人。（圖／翻攝自YouTube／我就問 你正常嗎）

▲▼趙樹海,于美人。（圖／翻攝自YouTube／我就問 你正常嗎）

▲沈玉琳脫口該來賓就是宮雪花。（圖／翻攝自YouTube／我就問你正常嗎、微博／宮雪花）

事實上，趙樹海當時是和于美人一起主持《名人三溫暖》，宮雪花有次受邀上節目，他先問「這次為何回來」，對方答「我坐飛機回來啊」，原以為來賓純粹尚未進入狀況，他便再問「妳離開台灣這幾年都做什麼」，對方卻答「喔…我離開8年了，喔…不不…應該不是8年，是10年。」

宮雪花答非所問的態度，徹底激怒趙樹海，當場將訪問稿摔在地上，「要不妳就不要錄，要不就走，搞什麼飛機啊」，說完直接走人。

ET快訊
快訊／台中轎車詭異自撞！　26歲男死亡
台南多處「路樹倒塌+招牌飛脫」！　驚險畫面曝
快訊／高雄38291戶大停電！　多處電桿被吹倒
快訊／李玟老公發最新聲明！
29歲正妹YouTuber輕生亡　前男友道歉！流產手術沒陪同
快訊／高雄緊急停班課！決策過程曝　陳其邁：盼市民諒解
快訊／「卡努」最新路徑！　氣象局：下週二後最靠台灣
快訊／淡水36歲男陳屍路邊！　脖子有刀傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金鐘得主訪問到一半「摔本走人」！被這位女來賓惹毛…N年後再被挖身分

柯文哲嗆前瞻變「錢坑」　鄭文燦反擊：桃市少北市2300億元！

批審計部成政治打手　黃珊珊談北流爭議：接手政府必須概括承受

柯文哲嗆前瞻錢不知道花去哪　他勸：動土剪綵的照片記得刪掉

年金改革引發「公務員跳船潮」？他嘆5年換來均貧　銓敘部回應了

友善通關再添1國！新加坡人民入境台灣可用自動通關

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

「疑蔡」到「疑賴」！涉外人士揭國民黨3套路：老狗把戲走不到未來

TVBS民調／賴清德居第一、柯文哲差1百分點緊追　侯友宜微幅回升

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

砂石車倒退翻覆土石狂洩　後方駕駛警覺超高逃一劫

金鐘得主訪問到一半「摔本走人」！被這位女來賓惹毛…N年後再被挖身分

柯文哲嗆前瞻變「錢坑」　鄭文燦反擊：桃市少北市2300億元！

批審計部成政治打手　黃珊珊談北流爭議：接手政府必須概括承受

柯文哲嗆前瞻錢不知道花去哪　他勸：動土剪綵的照片記得刪掉

年金改革引發「公務員跳船潮」？他嘆5年換來均貧　銓敘部回應了

友善通關再添1國！新加坡人民入境台灣可用自動通關

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

「疑蔡」到「疑賴」！涉外人士揭國民黨3套路：老狗把戲走不到未來

TVBS民調／賴清德居第一、柯文哲差1百分點緊追　侯友宜微幅回升

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

金門7478戶大停電！大樹連根拔起　巨型看板、招牌全遭強風吹倒

杜蘇芮閃過金門東側！差20公里險破4年魔咒　高屏脫離暴風圈　

女神巫苡萱「米漿創意吃法」大推坑！光喝不夠還要「米米配」清爽飽足最佳CP

山線海線吃透透！2023台東美食攻略　從觀光店到在地隱藏料理都有

快訊／台中轎車詭偏自撞！路口監視器被撞到狂晃　駕駛送醫不治

信義區吃飯突騷動！轉頭見「啦啦隊女神」0偽裝現身　細腰被讚爆

杜蘇芮10點左右登陸福建！　當地人嚇瘋「門窗打木封條」

酒駕競速撞死單親爸　可憐孤女獲補助73萬...北檢將向肇事者求償

MONSTA X隊長「比YA握電子菸」惹議！舊照被翻出　韓網正反論戰

大谷翔平7項驚奇紀錄一次看　雙重賽「完封勝+雙響」史上第一　

砂石車倒退翻覆土石狂洩　後方駕駛警覺超高逃一劫

政治熱門新聞

年金改革引發公務員跳船潮？銓敘部回應了

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

郭台銘三峽廣行宮參香！突有信徒衝上跪拜　密告關聖帝君旨意

TVBS民調／賴清德居第一、柯文哲差1百分點緊追　侯友宜微幅回升

「疑蔡」到「疑賴」　他揭國民黨3套路：走不到未來

柯文哲嗆前瞻錢不知道花去哪　他勸：動土剪綵的照片記得刪掉

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

友善通關再添1國！新加坡人民入境台灣可用自動通關

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

托嬰中心成立　蔣：早知道我也來抽

陸委會：大學教授獲邀赴陸卻遭扣留

「金溥聰兒子不投侯友宜」　侯辦轟她：被認證散播假訊息還不改？

快訊／林金結拿「挺郭扇子」恐違黨紀？　新北市黨部明要求當事人說明

曝「藍白」選情最壞情況　黃暐瀚：沒人跌破18%或衝上30%

更多熱門

相關新聞

于美人邀柯看《芭比》　網友直擊：柯文哲跟「她」一起看了

于美人邀柯看《芭比》　網友直擊：柯文哲跟「她」一起看了

無黨籍台北市第五選區（萬華、北中正）立委參選人于美人昨（26日）受訪時表示，她想邀請民眾黨主席柯文哲看電影《芭比》，因為不管是女性、性平議題或有刻板印象的人，看完都會有很大的收穫，還說要再問柯心得。不過，昨晚有網友直擊，他昨日去電影院看《芭比》時，巧遇柯文哲與太太陳佩琪，引發熱議。

于美人兒瑞士「送2驚喜」讓她泛淚

于美人兒瑞士「送2驚喜」讓她泛淚

于美人選立委改名了！秀出新身分證

于美人選立委改名了！秀出新身分證

柯文哲中正萬華擬支持于美人　邱臣遠：我尊重黨中央整體考量

柯文哲中正萬華擬支持于美人　邱臣遠：我尊重黨中央整體考量

于美人被殺得措手不及？柯：用詞不當

于美人被殺得措手不及？柯：用詞不當

關鍵字：

趙樹海于美人宮雪花

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

強風掃高雄！吹落屋頂　路樹險砸輕軌

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

杜蘇芮路徑又變北　恐發國家警報

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

杜蘇芮「迷蹤步」北上！暴風圈變小

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面