金鐘得主訪問到一半「摔本走人」！被這位女來賓惹毛…N年後再被挖身分

記者潘慧中／綜合報導

趙樹海出道超過50年，曾以《大家一起來》拿下第23屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，目前雖已鮮少出現於螢光幕前，最近卻難得上談話性節目《我就問你正常嗎》，被主持人于美人重提當年目睹他訪問到一半、摔本子走人的往事。

▲▼趙樹海曾經訪問到一半摔本走人。（圖／翻攝自YouTube／我就問你正常嗎）



于美人坦言當下看到那一幕時，一度猶豫是否要跟著走，但心想已經錄47分鐘了，「再撐個13分鐘，錢就賺到了」，於是繼續留在原地。有趣的是，搭檔趙樹海一離開，「這個來賓就正常了，實問實答了。」

▲于美人當時和趙樹海是主持搭檔。（圖／翻攝自YouTube／我就問你正常嗎）



沈玉琳聽完似乎秒懂這位來賓的真實身分，於是意有所指地說：「她就恢復記憶了，她本來一直在失憶。」趙樹海發現他好像知道來賓身分後，他笑答，「我不能講，不然人家會知道我在講宮雪花」，全場哈哈大笑。

▲沈玉琳脫口該來賓就是宮雪花。（圖／翻攝自YouTube／我就問你正常嗎、微博／宮雪花）



事實上，趙樹海當時是和于美人一起主持《名人三溫暖》，宮雪花有次受邀上節目，他先問「這次為何回來」，對方答「我坐飛機回來啊」，原以為來賓純粹尚未進入狀況，他便再問「妳離開台灣這幾年都做什麼」，對方卻答「喔…我離開8年了，喔…不不…應該不是8年，是10年。」

宮雪花答非所問的態度，徹底激怒趙樹海，當場將訪問稿摔在地上，「要不妳就不要錄，要不就走，搞什麼飛機啊」，說完直接走人。