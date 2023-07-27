虎航招募「運務員」7／31起可報名！大學畢業＋多益550分可報考

▲台灣虎航今日宣布為擴大桃園機場的營運規模及服務範圍，預計將開放運務員的職缺進行招募。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航今日宣布為擴大桃園機場的營運規模及服務範圍，預計將開放運務員的職缺進行招募，報名時間為7月31日至8月13日，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級之英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳。

虎航表示，本次招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，預計將安排於2023年8月26日進行初試，2023年9月2日為複試，採擇優錄取，預計錄取25名，上班地點為桃園國際機場。

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獲錄取者預計將在2023年10月中後分批報到，即開始接受訓練，訓練合格後始可正式上線。

▲台灣虎航將開放運務員的職缺進行招募，報名時間為7月31日至8月13日。（圖／虎航）

虎航表示，「運務員」的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班之地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「2023台灣虎航運務員招募」的職務中查看報名及相關應試資格。

虎航指出，另有多個其它職缺開放招募中，並持續於官網上招募有經驗的正/副機師，歡迎對航空業有興趣的應試者藉此機會加入。