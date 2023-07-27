杜蘇芮交通異動懶人包！國內線航班全停飛　台鐵東西幹線8點後停駛

▲離島船班受颱風影響停航。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

杜蘇芮颱風逼近，國內航線246架次今(27日)全部停飛，國際線也有多個航班受到影響，而離島交通船逾百航次取消，另外台鐵東西幹線8點後陸續停駛，《東森新媒體ETtoday》整理交通異動懶人包供讀者參考。

公路

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預警性封閉路段：10處

1.高雄市桃源區與台東縣海端鄉台20線105K~198K+500(梅山口至初來路段)，實施預警性封閉，預計28日17時解除預警性封閉，其中149K~171K+500(向陽至利稻路段)預計於28日7時開放，台20線171K+500~198K+500(利稻至初來)預計27日7時開放通行。

2.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~120K+500(合歡派出所前至金馬隧道東口)，實施預警性封閉，預計28日8時解除預警性封閉。

3.花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K(豐南路段至北源路段)，實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

4.花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500(卓溪至南安路段)，實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

5.桃園市復興區與宜蘭縣大同鄉台7線47K+400~85K+500(巴陵至百韜橋)，實施預警性封閉，預計28日8時解除預警性封閉。

6.花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500(金馬隧道至太魯閣口)，預警性封閉，視風雨情況開放通行。

7.花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400(東富至豐濱)，預警性封閉，視風雨情況開放通行。

8.高雄市桃源區台20線93K至98K+700(勤和至復興)，實施預警性封閉，預計28日12時開放通行。

9.高雄市那瑪夏區台29線11K至23K(那瑪夏至五里埔臨時便道)，實施預警性封閉，預計28日12時開放通行。

10.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K(文德路口至神山路段)，實施預警性封閉，預計28日8時開放通行。

公路總局表示，台8線(中橫公路太魯閣路段)、台9線(花蓮至南迴路段)、台9戊線、台11線(海岸公路)、台23線(東富公路)、台26線及台30線未來也不排除預警性封閉，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

航運

交通部航港局天然災害應變小組通報，受杜蘇芮颱風影響，預估今日(27日) 共有17航線，計160航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)

(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)

(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)

(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)

(5)南竿-北竿：全部停航(22航次)

(6)南竿-東引：全部停航(1航次)

(7)金門(水頭)-石井：全部停航(2航次)

(8)金門(水頭)-五通：全部停航(12航次)

(9)水頭-九宮：全部停航(8航次)

(10)高雄-馬公：全部停航(1航次)

(11)布袋-馬公：全部停航(8航次)

(12)將軍-東吉：全部停航(2航次)

(13)東港-小琉球：全部停航(50航次)

(14)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)

(15)富岡-綠島：全部停航(12航次)

(16)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)

(17)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

▲台鐵受颱風影響，部分車次異動。（資料照／台鐵提供）

台鐵

台鐵說明今(27日)中午12時以前列車行駛概況如下：

一、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：10時以前正常行駛，10時以後新左營=潮州=枋寮停駛。

二、 東部幹線(臺北=花蓮=臺東間)：花蓮=臺東間停駛，逆行(花蓮往臺北方向)9時以前正常行駛，9時以後只行駛宜蘭=臺北區間，順行(臺北往花蓮方向)8時前行駛至花蓮，8時以後只行駛至宜蘭。

三、 南迴線(枋寮=臺東間)各級列車停駛。

四、 各支線：

1. 平溪/深澳線：列車停駛。

2. 內灣線：正常行駛。

3. 集集線：正常行駛。

4. 沙崙線：正常行駛。

關於退、換票及改乘，台鐵說明，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

高鐵

台灣高鐵公司表示，今(27日)全線正常營運，各車次列車依時刻表發車；部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

關於退費規定，高鐵指出，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

▲國內線受颱風影響而取消。（資料照／記者謝婷婷攝）

航空

民航局表示，受杜蘇芮颱風影響，今(27日)國內線全部取消，共123班、246架次。

國際線也受影響，華航取消8架次，5架次提早或延後起飛；長榮航空取消4架次；AirAsia取消4架次；台灣虎航今明(27日~28日)澳門、日本成田、峴港等4航班改時或更換機場起飛，而日本航空往返日本7航班延飛，延飛最久約22.5小時。

華信航空

華信航空宣布，今(27日)國內線所有航班全天取消。

立榮航空

立榮航空宣布，今(27日)國內線所有航班全日取消。

長榮航空

長榮航空今(27日)韓國首爾及上海浦東等4架次取消，包括高雄-首爾來回航班BR172、BR171取消；高雄-浦東來回航班BR706、BR705取消。

中華航空

華航宣布，今(27)日取消8架次，5架次提早或延後起飛。

華航公告，AE967/968高雄往返廈門、CI931/932高雄往返香港、CI176/177高雄往返大阪、CI583/584高雄往返上海(浦東)等航班取消。

CI839高雄飛往曼谷航班提早；另CI165首爾(仁川)飛往高雄、CI586深圳飛往高雄、CI103東京(成田)飛往高雄、CI840曼谷飛往高雄等航班延後起飛。

台灣虎航

台灣虎航宣布，受杜蘇芮颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今(27日) IT323高雄-澳門航班將提前至06：45起飛，IT324澳門-高雄航班將提前至09：35起飛。

周五(28日) IT280高雄-東京成田航班將延後至15：05起飛；IT574高雄-峴港航班將調整至台中國際機場於07‧00起飛，新航班編號為IT8593(台中-峴港)，旅客請務必於05：30-06：15間至台中國際機場完成報到手續。

日本航空

日本航空宣布，今(27日)、明(28日)共有7航班延後起飛，其中延誤最久航班約有22.5小時。

包括日本羽田-松山往返的JL097、JL098、JL099等，原定今(27日)起飛，都將延後到7月28日起飛，最長延誤22小時30分鐘；原定周五(28日)起飛的JL096、JL097也將改時，約延後1小時40分到3小時10分不等。

另日本成田-桃機JL809原定今(27日)起飛也將延後到周五，約延誤14小時35分；JL802桃機到成田原訂周五起飛也將延誤2小時25分。

AirAsia亞洲航空

AirAsia亞洲航空宣布，因應中颱「杜蘇芮」來襲，今(27日)取消4架次、8架次延飛，包括Z2-124/125台北-馬尼拉-台北取消；Z2-132/133高雄-馬尼拉-高雄取消；FD-230/231曼谷-台北-曼谷，延後至7月28日06:00/11:10起飛，班號改為FD230d/FD231d。

FD-242/243清邁-台北-清邁延後至7月28白天07:00/12:30起飛，班號改FD242d/FD243d；AK-1510/1511亞庇(沙巴)-台北-亞庇(沙巴)，延後至7月28日07:05/10:50起飛，班號改為AK1510p/AK1511p；AK-170/171吉隆坡-高雄-吉隆坡，延後至7月28日同時間起飛。其他班機目前正常起降。

深圳航空

深圳航空表示，受杜蘇芮颱風影響，今(27日)取消2航班，包括ZH9074桃園-深圳、 ZH9073深圳-桃園。

南方航空

中國南方航空宣布，今(27日)取消所有往返台灣航班，包括CZ3088/CZ3087台北-深圳-台北、CZ3098/CZ3097台北-廣州-台北、CZ3096/CZ3095台北-上海-台北。

