杜蘇芮路徑又變北恐發「國家警報」！　全台最猛風雨一次看

▲杜蘇芮暴風圈正籠罩南台灣。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員羅雅尹指出，5號中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）外圍環流不斷為東半部、恆春半島地區及南部山區帶來豪大雨，今（27日）晚到明（28日）晨是颱風最靠近台灣時候，南部、金澎風雨正要增強，預計颱風路徑有稍微偏北走，通過台灣海峽後，明天上午中心非常靠近金門並登陸中國福建，氣象局可能針對金門發布「強風告警」，提醒當地民眾注意。

杜蘇芮暴風圈籠罩南台灣，東半部、南部、西南部、澎湖沿海已經出現3至5米浪高，鵝鑾鼻、小琉球也有觀測到7米浪高，海象惡劣。

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羅雅尹指出，杜蘇芮目前中心位在澎湖南方約200公里海面上，外圍環流受地形屏障效應影響，導致南部降雨一陣一陣，有效陣雨則從外圍環流不斷移進東半部，造成花東強降雨，目前台東有一道明顯雨帶，出現瞬間大雨勢，未來一、兩小時需慎防短延時強降雨，今晚至明晨東部降雨明顯、南部也增加，中部以北也有間歇陣雨，澎湖雨勢加大，一直到明天白天本島降雨才會減少，中南部仍容易有陣雨，雨勢有時會大一些，下半天才逐漸緩和。

▼颱風環流受地形屏障，降雨集中東半部、南部雨一陣陣。（圖／中央氣象局）



依據氣象局最新路徑預測，羅雅尹表示，杜蘇芮下午路徑偏北，走向稍微往北調整，明天通過台灣海峽之後，將以相當接近金門的路徑登陸福建，氣象局可能會針對金門發布「強風告警訊息」，也就是颱風中心未來在通過時，會造成12級平均風、14級陣風的可能。

預估杜蘇芮深夜到凌晨將通過台灣海峽南部，羅雅尹說明，到時受外圍環流影響，南部陣風加大，澎湖、金門有較強陣風，尤其澎湖，在明天凌晨之後風力會明顯增強，明天清晨，颱風非常靠近金門，導致風力顯著增強，澎湖還是有強陣風，至於台灣本島西南側，內陸風力有機會減小，沿海容易有強陣風，今晚到明晨北部東北部局部強陣風，風力在明天中午過後本島內陸有機會減緩，金門則要到傍晚之後才會減小。

氣象局【明天颱風風雨分區重點】－

●宜花東：豪大雨持續 白天漸緩

●南部：強風驟雨、白天漸緩

●澎湖：強風驟雨、下午趨緩

●金門：上午風雨最強、傍晚趨緩

●中部：沿海沿海風大、白天漸減

●北部馬祖：間歇風雨、白天趨緩