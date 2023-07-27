　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮路徑又變北恐發「國家警報」！　全台最猛風雨一次看

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲杜蘇芮暴風圈正籠罩南台灣。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員羅雅尹指出，5號中度颱風「杜蘇芮」（Doksori）外圍環流不斷為東半部、恆春半島地區及南部山區帶來豪大雨，今（27日）晚到明（28日）晨是颱風最靠近台灣時候，南部、金澎風雨正要增強，預計颱風路徑有稍微偏北走，通過台灣海峽後，明天上午中心非常靠近金門並登陸中國福建，氣象局可能針對金門發布「強風告警」，提醒當地民眾注意。

杜蘇芮暴風圈籠罩南台灣，東半部、南部、西南部、澎湖沿海已經出現3至5米浪高，鵝鑾鼻、小琉球也有觀測到7米浪高，海象惡劣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅雅尹指出，杜蘇芮目前中心位在澎湖南方約200公里海面上，外圍環流受地形屏障效應影響，導致南部降雨一陣一陣，有效陣雨則從外圍環流不斷移進東半部，造成花東強降雨，目前台東有一道明顯雨帶，出現瞬間大雨勢，未來一、兩小時需慎防短延時強降雨，今晚至明晨東部降雨明顯、南部也增加，中部以北也有間歇陣雨，澎湖雨勢加大，一直到明天白天本島降雨才會減少，中南部仍容易有陣雨，雨勢有時會大一些，下半天才逐漸緩和。

▼颱風環流受地形屏障，降雨集中東半部、南部雨一陣陣。（圖／中央氣象局）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

依據氣象局最新路徑預測，羅雅尹表示，杜蘇芮下午路徑偏北，走向稍微往北調整，明天通過台灣海峽之後，將以相當接近金門的路徑登陸福建，氣象局可能會針對金門發布「強風告警訊息」，也就是颱風中心未來在通過時，會造成12級平均風、14級陣風的可能。

預估杜蘇芮深夜到凌晨將通過台灣海峽南部，羅雅尹說明，到時受外圍環流影響，南部陣風加大，澎湖、金門有較強陣風，尤其澎湖，在明天凌晨之後風力會明顯增強，明天清晨，颱風非常靠近金門，導致風力顯著增強，澎湖還是有強陣風，至於台灣本島西南側，內陸風力有機會減小，沿海容易有強陣風，今晚到明晨北部東北部局部強陣風，風力在明天中午過後本島內陸有機會減緩，金門則要到傍晚之後才會減小。

氣象局【明天颱風風雨分區重點】

●宜花東：豪大雨持續 白天漸緩
●南部：強風驟雨、白天漸緩
●澎湖：強風驟雨、下午趨緩
●金門：上午風雨最強、傍晚趨緩
●中部：沿海沿海風大、白天漸減
●北部馬祖：間歇風雨、白天趨緩

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

ET快訊
快訊／屏東春日鄉明停班課！全台停班課一覽
快訊／花蓮明正常上班上課　最新停班課一次看
快訊／1歲8月大男嬰離奇死亡
杜蘇芮路徑又變北恐發「國家警報」！　全台最猛風雨一次看
快訊／台東2村1國小「明停班停課」　最新停班課一覽
29歲正妹YouTuber驟逝！　爆生前遭恐嚇「有兄弟想搞死
快訊／屏東滿州鄉宣布「明停班課」　最新停班課一次看
陳天仁抓包男友「帶小三回家啪啪」！　見激戰畫面氣到發抖
杜蘇芮前夕「帝爺公蛇」現身　民俗專家示警：這2個月要注意

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交通部接棒！導遊領隊國考走入歷史

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺：從小吃到大

杜蘇芮路徑又變北恐發「國家警報」！　全台最猛風雨一次看

台東入夜雨勢增強　「市區馬路淹水」讓騎士傻了：前輪消失了

長榮航攜手泰國觀光局！簽署合作意向書　拓展全球市場

快訊／台東入夜「雨彈增強狂炸」　嘉蘭村居民預防性撤離

80歲元老級北車街友　苦心勸後輩：年輕不懂事，老了會後悔

Live／杜蘇芮加速！暴風圈「最大面積籠罩」南台　6小時強風雨夜襲

講好玩人體壽司！他真買1盒去開房　洗完澡「女友飽了」全笑噴

快訊／10縣市豪大雨特報！外圍環流持續影響炸雨彈　最新警戒區域曝

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

交通部接棒！導遊領隊國考走入歷史

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺：從小吃到大

杜蘇芮路徑又變北恐發「國家警報」！　全台最猛風雨一次看

台東入夜雨勢增強　「市區馬路淹水」讓騎士傻了：前輪消失了

長榮航攜手泰國觀光局！簽署合作意向書　拓展全球市場

快訊／台東入夜「雨彈增強狂炸」　嘉蘭村居民預防性撤離

80歲元老級北車街友　苦心勸後輩：年輕不懂事，老了會後悔

Live／杜蘇芮加速！暴風圈「最大面積籠罩」南台　6小時強風雨夜襲

講好玩人體壽司！他真買1盒去開房　洗完澡「女友飽了」全笑噴

快訊／10縣市豪大雨特報！外圍環流持續影響炸雨彈　最新警戒區域曝

交通部接棒！導遊領隊國考走入歷史

聊天不順「真正問題」揭曉！　他嘆：其實你是會表達的

快訊／北市1歲8月大男嬰離奇死亡　單親媽驚慌：是溢奶

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺：從小吃到大

嘉義縣縣治特區大整頓　環教志工清除菸蒂及積水容器

杜蘇芮路徑又變北恐發「國家警報」！　全台最猛風雨一次看

台東入夜雨勢增強　「市區馬路淹水」讓騎士傻了：前輪消失了

29歲正妹YTR驟逝！2天內2度輕生　爆生前遭恐嚇「有兄弟想搞死妳」

看好轉機需求　長榮航與泰國觀光局簽合作意向書　

長榮航攜手泰國觀光局！簽署合作意向書　拓展全球市場

女兒將嫁爸含淚叮囑新郎　「哪天不愛了請還給我...」

生活熱門新聞

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

不斷更新／颱風假懶人包！台東2村1國小「停班停課」

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

糾結颱風假！專家曝明風險最高縣市

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

不是中彰、雙北！全台最難放颱風假「是這」

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

手搖飲去冰！店員糾正「1說法才對」　客人懵了

杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」」！網驚：神秘力量

網紅實測日本內衣　「全溢出」畫面公開

更多熱門

相關新聞

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

杜蘇芮影響持續中，對全台各地帶來風雨，今晚至明日清晨各地風雨最為猛烈，預估要等到明（28）日中午台灣才會脫離暴風圈。在狂風暴雨的颱風夜來上一碗泡麵是許多人的童年回憶，發票載具APP在粉絲專頁分享，統計2023年1月至7月的發票購買泡麵的數據，並列出錢10名排行，引起一陣熱議。

台東雨勢強　馬路淹水讓騎士傻了

台東雨勢強　馬路淹水讓騎士傻了

台東入夜雨勢強　嘉蘭村預防性撤離

台東入夜雨勢強　嘉蘭村預防性撤離

Live／杜蘇芮加速！暴風圈最大籠罩南台

Live／杜蘇芮加速！暴風圈最大籠罩南台

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

關鍵字：

杜蘇芮颱風豪雨颱風氣象氣象雲杜蘇芮陸上警報

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

不斷更新／颱風假懶人包！台東2村1國小「停班停課」

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

糾結颱風假！專家曝明風險最高縣市

江宏傑眼眶泛紅哭了！

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

鳳梨被爆有女友還射後不理！

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面