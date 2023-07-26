快訊／颱風「杜蘇芮」暴風圈觸陸了！海、陸上戒備範圍出爐

▲颱風杜蘇芮今明兩日對台灣影響最劇烈。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

颱風杜蘇芮持續進逼，中央氣象局已經發布陸上、海上颱風警報，且颱風暴風圈已於下午3點正式碰觸到恆春半島的陸地，陸上警戒範圍包括雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、屏東、恆春半島、澎湖；海上警戒範圍包括巴士海峽、臺灣東南部海面、臺灣東北部海面、臺灣海峽、東沙島等，應嚴加戒備。

氣象局預報員劉宇其表示，今晚到明晨東半部、恆春半島降雨最明顯，西半部山區、南部、北部有間歇性雨勢，明日颱風移動到台灣西南方的海面上，南部、澎湖、金門的雨勢都會轉大。

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另各地風力也會增強，北部、東半部、恆春半島、金門、馬祖沿海有七到九級強陣風，大武已測得十級強陣風，今日台東、恆春半島隨著颱風接近，持續會出現十級陣風，因地形影響，大台北盆地內也會有強風，金門則是陸續會出現八到十級強陣風。明日台南以南沿海都會有明顯強風。

劉宇其提醒，今晚到明天台東、恆春半島持續有強風豪雨，宜花同樣要注意豪雨不斷，北部、馬祖則因地形影響有強陣風，尤其台北盆地內強風明顯，南部、澎湖、金門在明天白天起風雨會依序增強，中部影響雖較小，但若颱風更接近，也會有間歇性雨勢。另有預報顯示，颱風接近的過程中更靠近陸地，風雨可能更劇烈。

▲杜蘇芮暴風圈下午15時已觸陸 。（圖／氣象局）