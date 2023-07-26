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教召結合漢光演習　徐榛蔚親赴慰勉...致贈加菜金激勵士氣

▲花蓮縣長徐榛蔚慰勉教召弟兄並致贈慰問金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚慰勉教召弟兄並致贈慰問金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣軍人服務站25日於宜昌國小辦理今年後備軍人教育召集訓練編成典禮，花蓮縣長徐榛蔚在民政處處長明良臻、軍人之友社花蓮縣軍人服務站長包德義等人陪同下親訪慰問，並致贈加菜金嘉勉教召人員的辛勞，祝福訓練順利圓滿，由指揮官宋秉献上校代表接受，獲得召集弟兄們熱烈迴響。

▲花蓮縣長徐榛蔚慰勉教召弟兄並致贈慰問金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，杜蘇芮颱風將至，花蓮雖不是首當其衝，但還是需預備防災工作與救援物資。教召訓練不只是讓後備軍人溫故知新，更是增強國家戰力的重要訓練，也乘載了救災與災後復原的重大責任，她勉勵全體教召員，妥善利用這短暫的訓練，精進強化戰訓工作，為國家充實後備動員能量，並祝這次教育召集順利圓滿成功。

▲花蓮縣長徐榛蔚慰勉教召弟兄並致贈慰問金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

指揮官宋秉献上校回贈感謝狀。

指揮官宋秉献上校感謝徐榛蔚縣長出席典禮，激勵鼓舞全體官兵士氣。他表示捍衛國家安全，確保人民生命財產完整是軍人的天職，在承平時期有賴後備軍人透過全民防衛動員暨災害防救的演練，培養國軍後備潛力，對選入後備部隊編組的後備軍人實施訓練，增進後備軍人軍事素養與戰鬥技能，平時以支援災害防救為主，戰時則迅速編成部隊，投入支援軍事作戰。未來國軍也將持續秉持「超前部署、預置兵力」原則，投入各項國防與救援工作，使命必達，力求完成任務。

本次花蓮教召與以往不同，除了多了女性召員一同參與訓練外，也結合漢光演習，代表國家積極落實國防政策的推動，也期許召員持續支持國家、推動全民國防。最後，由花蓮縣後備指揮部回贈感謝狀，感謝花蓮縣政府對國軍的大力支持，期望未來也能協助推展國防意識，使國人為守護家園共盡一份心力。

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