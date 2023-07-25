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華航首辦公益桌球營！莊智淵揮拍力挺　傳承國手級經驗

▲▼華航今(25)日舉辦公益桌球營，資深副總賴銘輝(中)代表致贈飛機模型予莊智淵(左二)。（圖／華航）

▲華航今舉辦公益桌球營，資深副總賴銘輝(中)代表致贈飛機模型予莊智淵(左二)。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

中華航空今(25)日首度舉辦公益桌球營，邀請台灣「桌球教父」莊智淵，親身指導60位小球員，透過國手級的經驗傳承，孕育更多為國爭光的明日新星。

華航舉辦公益桌球營，盼為台灣桌壇孕育更多新血，「桌球教父」莊智淵也現身揮拍力挺，莊智淵以教練身份近距離指導，透過基礎擊球、發球殺球、正反手推擋及對打練習等專業訓練，短時間內增進小小學員桌球技巧，也安排分組競賽、「挑戰莊智淵」等趣味活動，在國手級教練與訓練員的傳授下，從運動與遊戲中留下難忘回憶。

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莊智淵表示，首次參加華航公益活動收穫滿滿，很開心能透過自身的經驗與小朋友們互相交流，並鼓勵他們勇敢追夢、積極行動。

由於莊智淵長期關懷流浪動物認養，華航也特別在這次活動選購芥菜籽文創與台灣動物緊急救援小組推出的流浪動物繪本《不完美的寶貝》，致贈大有國小學童，華航表示，透過生命教育的力量，教導孩子們關懷及保護動物。

大有國小為桃園市重點發展學校，肩負推廣桌球的重要任務，大有國小桌球隊近期於總統盃比賽中脫穎而出，奪得全國前4名的佳績。華航表示，華航長年支持體育發展，透過舉辦公益訓練營，傳遞正向積極的運動精神，也期待每個小球員球技更上一層樓。

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