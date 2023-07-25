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全民女友邵雨薇曝光零死角秘技　靠「絕世好凍」維持順暢輕盈

▲▼全民女友邵雨薇曝光零死角秘技。（圖／翻攝自網頁）

▲邵雨薇有著「全民女友」、「零死角女神」封號，令人好奇她的保養秘技。（圖／翻攝自邵雨薇FB，下同

消費中心／綜合報導

有著「全民女友」、「零死角女神」等封號的邵雨薇，今(7/25)下午出席台灣知名生技品牌冠軍國際生醫記者會，分享自己維持完美狀態的秘密就是品牌全新絕世系列中的「絕世好凍」，過去以網路平台銷售為主的冠軍生醫也在記者會中正式宣布，包含絕世好凍、絕世好美及絕世好菌等3項商品，將正式上架實體通路，未來消費者在各大藥妝店都能輕鬆買到，時時維持青春活力。

邵雨薇亮麗出席記者會，大方分享此次合作心得：「拍攝過程非常很開心，導演還讓我挑選喜歡的音樂做為BGM一邊拍攝，現場很歡樂、很自在」。她也透露自己維持完美狀態的心法：「我想完美狀態與作息、飲食及規律運動有關，壓力大難免大吃大喝，這時候就需要絕世好凍，讓我上廁所更順暢，保持健康又輕盈，口感Q彈又好吃，裡面含有燕窩酸讓我越吃越美麗，還有13項超級專利成分，像是專利熱滅型益生菌、專利綜合蔬果酵素等，這些成分經過優化後可以改變細菌叢生態，讓我更加窈窕健康」。

▲▼全民女友邵雨薇曝光零死角秘技。（圖／翻攝自網頁）

▲邵雨薇亮麗出席品牌記者會。

受到許多人氣女星支持雨喜愛的冠軍生醫，多年來一直秉持四大生產精神「品．質．安．健」，堅持高品質製造，全程嚴格把關，並且提供消費者最純淨優質且具專利原料的好產品，冠軍生醫擁有高品質的商品，而且商品更獲得SNQ國家品質認證、亞太BIO健康生技大獎等獎項肯定，這次透過絕世系列正式進軍全國連鎖藥妝等實體通路銷售，將作為品牌擴大市場的戰略性商品。

絕世系列中，邵雨薇代言的「絕世好凍」是一款特殊果凍口感的美美利器，能擊退油油大軍，維持身體輕盈順暢；同系列還有奈米級霧狀粉末的「絕世好美」其取得8國9項專利，內含膠原蛋白，養顏美容維持青春美麗，以及用喝的防護罩「絕世好菌」一口喝進1800億個好的益生菌，不僅能調整體質更輕盈，天然減糖也能喝的更健康。

▲▼全民女友邵雨薇曝光零死角秘技。（圖／翻攝自網頁）

▲冠軍生醫絕世系列即將上架全台各大藥妝通路，並推出買一送一優惠。

全新絕世系列將於7/27起於各大藥妝通路上市，上市期間推出買一送一優惠，讓消費者能以更優惠又便利的模式，入手女神也愛不釋手的美麗神器。

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