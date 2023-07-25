瘋電影／打怪大亂鬥　ＤＮＡ只是輔助成功需要靠自己

文／賴賴

瘋言瘋語：

疫情這幾年，無法進戲院，現在開始來追電影，真好看啊，雖然是娛樂片，卻是那種看完心情會很好的勵志青少年作品，電影要看到最後，後面還有，不論是音樂或是劇情安排，將暴力拳擊的運動，以舞蹈元素來軟化暴戾之氣，非常聰明且娛樂價值高的安排。

視覺很簡單，動畫設定的怪物也都很海洋感，都是軟軟ＱＱ的肉感妖怪，章魚怪獸也很Ｑ彈，為了家鄉的運動館來努力，完全符合美國英雄設定的套路，簡單色調飽滿的動畫片，不錯看，音樂很棒。





片 名:：打怪大亂鬥 (2022)

英文片名：Rumble

類 型：溫馨/家庭、動畫、喜劇

播出日期：2022-07-09

片 長：01時35分

導 演： 漢米許格里夫(Hamish Grieve)

演 員： 潔芮汀薇思瓦納森(Geraldine Viswanathan) 、 泰瑞克魯(Terry Crews) 、 蘇珊卡莉奇沃森(Susan Kelechi Watson)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：派拉蒙



劇情大綱

派拉蒙特大號動畫鉅獻，各式奇幻怪獸登上華麗擂台齊聚鬥陣，獻上歡樂爆笑又感心的熱血大賽！在一個人類與巨大怪獸共同生活的世界，「怪獸摔角」是當今最熱門的運動盛事。少女溫妮嘗試繼承父親事業，做個怪獸摔角專業經理人；在發掘了極具潛力，卻經驗不足的怪獸史蒂夫後，溫妮能否成功栽培這個菜鳥選手，向世界冠軍挑戰呢？

▲冠軍二代怪獸和冠軍怪獸教練二代，都希望繼承父輩榮光。

▲怪獸角力對戰激烈，幾乎都有生命危險。

▲教練訓練二代冠軍非常辛苦，兩造都很吃力而沮喪。

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