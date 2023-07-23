日本體壇甜姐兒脫了！　健身3個月「變身金剛芭比」

▲過去以甜美示人的藤澤五月，22日在健美比賽上秀出一身健壯肌肉，呈現極大反差。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

來自北海道的日本冰壺運動員藤澤五月，自2018年在平昌冬奧奪下日本首枚奧運冰壺銅牌後，就因為實力高強、酷似南韓女星朴寶英的外表，以及甜美笑容，斬獲不少粉絲。然而，她22日卻突然現身水戶市的女子健美比賽「MOLA CUP」，還一改以往的白皙甜美，變身小麥膚色、肌肉健壯的金剛芭比，震驚眾人。

綜合日媒報導，現年32歲的藤澤五月也許是因為首次參加健美比賽，看起來有些緊張。她一登場就笑著告訴人們，「我平時不太有機會穿高跟鞋，要是等下摔倒了我先向大家道歉」，然後大方地展示她一身健壯的肌肉，最後獲得比基尼級公開組第2名，以及Novis組第3名的佳績。

▲藤澤五月（中）初次出戰就連奪2獎。（圖／翻攝自推特）

報導稱，藤澤五月一直以來就十分喜歡健身，還是著名健身教練Kanekin Fitness的粉絲。大約3個月前，她主動在網上與提供私人健身教練和飲食指導服務的網紅交流，並受對方參加FWJ健美比賽鼓舞，而決定積極鍛煉，準備參賽，期間還因為突然暴瘦引起粉絲擔心，讓她感到十分不好意思。

比賽結束後，藤澤五月也開心與現場粉絲和工作人員合照，大會的官方推特也為藤澤五月接下來的冰壺打氣加油。據悉，藤澤五月暫時只將健身視為興趣，同時還打算持續深耕冰壺球技。報導稱，她有望繼續出征2026年的米蘭冬奧。