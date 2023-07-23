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快訊／大阪電車隨機砍人！車廂內揮刀砍3人　與警對峙恐怖畫面曝

▲▼快訊／大阪電車隨機砍人！車廂內揮刀砍3人　與警對峙恐怖畫面曝。（圖／推特／@yura_toto、@poko_poko_793）

▲大阪出現電車隨機砍人事件。（圖／推特／@yura_toto、@poko_poko_793）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府泉佐野市JR一輛開往關西國際機場的列車23日上午發生隨機砍人事件，一名持刀男子在車廂內攻擊3名乘客，導致3人皆受傷，而嫌犯隨後則在列車月台上被警方制伏，並當場被依殺人未遂嫌疑逮捕。

根據《日本放送協會》報導，南海電鐵位於泉佐野市的臨空城車站（りんくうタウン）站員23日上午10時半左右向警方通報稱，「有人在車廂內持刀攻擊乘客，已出現傷者。」

警消獲報後隨即趕往現場，並將受傷的20多歲的男性車掌、70多歲以及20多歲男性乘客送往醫院治療，所幸3人皆無生命危險。發生砍人事件的是一輛開往關西國際機場的JR列車，當時嫌犯在車廂內突然掏出預藏的2把刀，並開始瘋狂朝附近的乘客揮舞。

警方隨後在臨空城車站月台將該名男子依殺人未遂嫌疑逮捕，而相關對峙畫面也在網路上瘋傳，警方接下來將持續調查犯案動機與詳細案發經過。

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