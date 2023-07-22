▲相揪來「大溪大禧」最潮關公慶生趴，享住宿優惠

▲「大溪大禧」慶典活動，今年邁入第五屆。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境慶典」已有百年歷史，熱鬧的慶典活動而有「大溪第二個過年」之稱。市府持續辦理的「大溪大禧」慶典活動，今年邁入第五屆，將於7/22至8/10盛大展開，透過一系列的創新設計與表演藝術，結合傳統的將軍拜廟、將軍走秀等元素，激盪出不同火花，熱情邀請遊客一起來桃園大溪參加關公慶生趴。

▲「大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境慶典」已有百年歷史。（圖／觀旅局提供）

市府觀光旅遊局為響應一年一度「大溪大禧」活動，今年首度號召近40家旅宿業者共襄盛舉，推出專屬旅宿優惠，其中悅徠除了房價優惠外，入住時說出通關密語「大溪大禧」還可以再享折扣，而168集團也推出輸入折扣碼直接折抵房價；伯爵商務旅店、奇異果共享旅店、中壢米堤大飯店爵起商務飯店、貝克漢汽車旅館、青埔商務旅、里萊行旅館等入住即享有房價折扣優惠。

▲渴望會館。（圖／觀旅局提供）

而桂林商務旅館、水漾時尚旅館、東楓時尚旅館憑參加2023大溪大禧現場活動照片，來館住宿享延後退房或精美好禮2選1；大溪老城四季行館和秘境41民宿於活動期間入住即送精美好禮一份。還有COZZI Blu和逸飯店桃園館入住「巧虎主題房」，就送全台唯一巧虎夢想樂園門票乙組，更可獲得巧虎旅行套組。

▲青埔商務旅。（圖／觀旅局提供）

此外，住都大飯店、桃花園飯店、哈密瓜汽車旅館、三橋渡假旅店、山水奇異、凱萊汽車旅館、貝多芬旅館、尊爵大飯店、智醫康寓等多家業者更是於活動期間提供超值房價優惠，以及渴望會館和福容大飯店-桃園機場捷運A8、桃園店、中壢店推出的住房專案，眾多優惠不容錯過。

觀旅局周柏吟局長表示，大溪地區的人文資產一直以來是桃園重要的觀光資產，而「大溪大禧」活動更為傳承大溪百年來的無形文化資產，因此觀旅局彙集相關旅遊住宿優惠，期盼更多民眾留宿桃園參加大溪文化慶典，結合跨局處力量整合、活絡觀光資源，共同打造亮點城市文化節慶活動，朝向永續經營的目標努力。

▲大溪慈湖步道。（圖／觀旅局提供）

周柏吟局長歡迎十方遊客來桃園體驗「大溪大禧」嘉年華般的沉浸式慶典遊行，並強力推薦桃園也擁有許多自然與人文景觀，包括：山豬湖生態園區、月眉休閒農業區、落羽松秘境、大溪老茶廠、角板山行館、小烏來天空步道、巴陵古道生態園區、拉拉山神木區等等，也相當適合遊客順遊體驗，而8月11日起由「世界客家博覽會」接棒，暑假期間桃園一連串精采活動千萬別錯過！