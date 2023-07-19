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教授收水果禮盒「驚見10萬現金」！研究生爸為兒行賄　下場出爐

▲一名父親為了讓兒子順利畢業，在水果禮盒內藏了10萬元現金向教授請託。（示意圖／CFP）

▲一名父親為了讓兒子順利畢業，在水果禮盒內藏了10萬元現金向教授請託。（示意圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

彰化縣一名黃姓父親為了讓就讀國立中正大學研究所的兒子能順利拿到碩士學位，去年9月間贈送一盒水果禮盒給兒子的指導教授，並在禮盒內藏放了10萬元現金。教授發現後，隨即通報校方，案經法務部廉政署移送嘉義地檢署偵辦，嘉義地檢署以緩起訴處分，並支付公庫12萬元。

根據嘉義地檢署緩起訴處分書，53歲黃姓男子的兒子去年就讀中正大學資訊工程系研究所，同年8月間通過論文口試，但論文需要依口試委員意見修改完成，才能領到碩士學位證書，而黃生直至9月初仍未能修改完成。

為此，黃生的父親得知情況後，為了能使兒子能順利畢業，去年9月特地帶著水果禮盒到中正大學向兒子的指導教授請託。起初教授以為只是一般禮貌性贈禮，就將禮盒收下，不料回到辦公室拆開才發現，禮盒內竟藏放了10萬元現金，馬上將此事通報校方，並通知黃父取回。

檢方認為，該名教授具有法定職務權限的公務員身分，黃男的行為涉及貪汙治罪條例對公務員關於不違背職務的行為行求賄賂罪。案經法務部廉政署移送偵辦。

嘉義地檢署偵結，審酌黃男無前科，犯後坦承犯行，並考量其犯罪動機、手法，且歷此偵查程序應有所警惕而無再犯之虞，認為以緩起訴處分為適當。緩起訴期間為1年，並應於緩起訴處分確定日起6個月內，向公庫支付12萬元。

針對此案，中正大學近日指出，黃生已在去年順利拿到碩士學位畢業。

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