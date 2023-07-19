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想準時下班！台彩小編徵同事　開6條件：要分清「在再的得」

台灣彩券行。（圖／趙文彬攝）

▲台彩小編誠徵同事，激動喊我想準時下班，引起網友討論。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣彩券小編昨（18）日大中土臉書喊話，人手不足、想準時下班，所以要招募新網路小編，還將應徵廣告登上報紙，並列出6項條件找人，包括擅於應付網路酸民、比計程車司機愛聊、分得清楚「在、再、券、卷、的、得」等等，吸引不少網友討論。

台彩小編在臉書「台彩樂Now事」發文，稱台彩現在有許多有趣的計畫在進行，但實在人手不足，且彩編想準時下班回家追劇，故想大力招募新小編，像是「喜歡上網吃瓜（意旨看熱鬧），關心所有議題」、「像里長伯一樣的個性，熱心回應粉絲疑難雜症」、「跟計程車司機一樣尬聊能力一級棒」。

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除了在粉專上宣傳，台彩小編的老闆也將廣告刊登至《中國時報》報紙上，以「台灣彩券誠徵網路小編1名」為題，列出6點應徵條件，分別是：擅長寫文寫到粉絲心裡的「Pro級」彩券玩家、至少買過樂透10期者、擅於應付網路酸民、比計程車司機愛聊、健檢紅字少於5項、分得清楚「在、再、券、卷、的、得」，並歡迎民眾來投遞履歷。

台彩刊登在報紙上的應徵廣告。（圖／翻攝自臉書／台彩樂Now事）

▲台彩刊登在報紙上的應徵廣告。（圖／翻攝自臉書／台彩樂Now事）

對此，網友們紛紛留言道「小編，唬爛嗎」、「這是真的嗎」、「寫清條件挺好的，總比應徵進了才再嫌東嫌西，浪費時間」、「我的健檢紅字超過5個，其他都符合呢」；也有人坦言「笑死了，但非常認同，尤其太多人弄錯寫錯也不在乎」。而台彩小編則再次回覆「徵人是真的啦，大家救救小編」。

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