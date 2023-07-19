侯友宜嗆「做不好就換人」　承諾做好社會安定

▲侯友宜表示，安定社會是他的專長。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

國民黨總統參選人侯友宜昨（18）天表示，現階段民進黨做不好，就該換別人來做。社會安定是他的專長，讓人民不要被黑幫控制、不要被詐騙，他絕對可以做到，「國家安全、社會安定，人民自然安心」。

國民黨總統參選人侯友宜昨天出席台北市商業總會及開元會後援會成立大會，包含國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、國民黨立委王鴻薇及國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，都到現場力挺。

蔣萬安在上台致詞時，剛好侯友宜也抵達會場，侯友宜被現場群眾簇擁著走上台時，也特別拱手向蔣萬安致意，而蔣萬安也藉著兩人握手的時機，主動擁抱侯友宜，表達支持。蔣萬安表示，現在台灣弊案叢生，需要侯友宜的魄力跟正義，只有真正貼近民意、接近基層的侯友宜，能帶領國家，走出新局。

侯友宜則在致詞時表示，國家安全、社會安定、人民安心，現階段民進黨做不好，就該換別人來做。兩岸和平、台海穩定，讓台灣土地人民永續、繁榮走下去，這是他的心願，社會安定是他的專長，讓人民不要被黑幫控制、不要被詐騙，他絕對可以做到，「國家安全、社會安定，人民自然安心」。

侯友宜表示，國家建設不分你我，這次他在國民黨徵召過程中喊出「義不容辭」、「義無反顧」，因為他看到國家安全碰上最大的挑戰，就是兩岸間在民進黨執政下兵凶戰危，才不得不延長兵役一年，如果兩岸間降低衝突、務實交流，是不是可以不要走到這一步。

侯友宜指出，要堅強提升國防自衛能力，也要跟美方等堅強盟友一起合作，深化民主自由，最重要的，要回歸過來，把兩岸穩定下來，這才是要走的路。

國民黨主席朱立倫則在致詞時表示，去年九合一選舉，台北市長蔣萬安民調也是落後，很多人很焦慮，桃園市長張善政甚至比蔣萬安更慘，但最後選民仍用選票證明決定是對的，面對2024，台灣所有民眾，堅定的立場就是民主，做好就繼續，做壞就換人。

朱立倫指出，不管什麼樣的民調，都顯示超過6成民眾希望民進黨下台，但民進黨唯一一招，就是要製造藍營內訌跟分裂，因此只有堅定決心砲口對外。