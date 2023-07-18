雲豹甲車案「A走國防部21億」！中興電工董座改判5年10月

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雲豹甲車案「A走國防部21億」！中興電工董座江義福改判5年10月

▲戰車營反擊再戰整備,雲豹甲車更換輪胎,M60戰車更換引擎▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲雲豹甲車2012年時爆出收賄弊案。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

上市公司中興電工（1513）承攬國防部雲豹八輪裝甲車動力底盤系統標案，遭控購入中國次級品交貨導致雲豹裝甲車故障頻傳，台中地方法院一審宣判，董座江義福6年6個月徒刑及併科罰金3500萬元。不過，案經上訴，台中高分院18日改判，江義福5年10月徒刑，犯罪所得新台幣20億餘元沒收。

國軍2012年招標雲豹甲車的「動力底盤系統」，預估金額80億元，中興電工卻以48億餘元，低於底標的價錢得標後，分發給下游廠商含億嶸、劉鐵公司、智輝科技等，並在同年11月30日至2016年11月分批交貨完畢，經驗收合格後，國防部進而付款總計20億9916萬元。

▲中興電工董座江義福。（圖／記者李毓康攝）

▲中興電工董座江義福。（圖／記者李毓康攝）

不過雲豹甲車實際下部隊後，卻頻傳故障意外，直到2015年檢調接獲檢舉，才發現中興電工疑似以中國大陸製的次級品交貨。台中地方法院2021年10月20日一審宣判，不單董座江義福遭判刑6年6個月徒刑及併科罰金3500萬元，中興電還要遭沒入所得近21億元。

中興電工事後提起上訴，台中高分院18日宣判，江義福依犯特別背信罪、共同犯詐欺取財罪，各處4年、4年6月，應執行5年10月徒刑，中興電工公司取得未扣案犯罪所得20億9916萬元沒收，其餘人判10月至3年10月徒刑，可上訴。

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