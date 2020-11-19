電工大廠子公司得標「轉包」...連員工都被過戶　經理：我們是分包

記者邱中岳／台北報導

一間知名電工大廠旗下子公司承包公共工程時，竟轉包給其他工程公司，連旗下員工都被「過戶」，甚至還被前員工指控「被轉包商」虛報投保資料，因該員工轉至其他公司上班，仍被當成人頭帳戶繼續投保，且該員工指控，「付薪水都是現金袋。」

據了解，中興電工的旗下子公司「正興機電」，承包台北、萬華火車等站高、低電壓系統維護，但卻將工程轉包給另外一家育豐機電公司，且讓旗下員工改由育豐公司投保，前員工阿華（化名）出面指控，連到別家公司上班，仍被當人頭繼續投保。

▲正興機電前員工指控，中興機電得標北車電壓系統維護，竟轉包給別的公司，連員工都被過戶。（圖／記者邱中岳攝）

阿華出面控訴，當初應聘正興機電當維修員，主要負責火車站高、低電壓的設備維護，但正興機電得標後，卻轉包給育豐機電運作，而自己的投保資料也未經告知被轉移，由育豐機電負責。

阿華原本不知情，直到最近需要查詢投保資料，才發現自己2017年開始，整年度都被育豐機電投保，但自己早就在2017年轉到其他公司任職，根本就已經沒有在育豐公司上班，為何還要被當成「投保人頭」。

▲阿華事後調閱投保資料，才發現自己竟然到別家公司上班，仍被育豐機電當成人頭繼續投保。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後阿華更指控，當初得標的是正興機電，主要負責萬華火車站，其中站體的高、低壓電力系統維護，但最後卻被投保到育豐機電名下，直到向公司領班反映，才由領班退回多繳的稅金，實在令人感到匪夷所思。

正興機電的郭姓專案經理對此則表示，當初因為負責站體過大，所以萬華火車站的高、低電壓工程由「分包」的方式，交由育豐機電施作，人員投保也轉由育豐機電負責，但致電育豐機電公司電話，則無人應答。

恆昇法律事務所余晏芳律師則表示，依據政府採購法的規定，採購案得標廠商雖可以將部分得標工程分包給其他廠商，然而主要部分仍應自行履行工程、勞務契約，不得轉包。

若得標廠商違法將採購案轉包其他廠商時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。至於究竟是屬於分包或轉包，則必須視具體個案的事實及各該契約法律關係來加以認定。

再者，所謂雇傭契約是指以約定受雇人於一定或不定之期限內，為雇用人服勞務，雇用人給與報酬之契約，勞基法上勞工與雇主間的勞動契約，即屬於雇傭契約。

身為雇主有為其受雇勞工辦理參加勞、健保之義務，使其受雇勞工受有相關保障，因此，如雇主不按規定為勞工投保或是有以多報少的情形，而使得勞工無法請領提撥之退休金、相關保險給付、補償等損失。

依照勞工保險條例之規定，雇主將會被課處罰鍰及負擔民事損害賠償，甚至可能面臨刑事責任。

至於勞工離職後，投保單位應於員工離職之當日申報退保，如屬原公司的疏失，導致有重複加保的情形，勞工應無須支付此部分的保費。

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