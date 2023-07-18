新北合法「桌遊社」藏職業賭場　瞎發商業登記警怨抓不完

▲桌遊社擺設麻將桌供人打牌抽頭，警方查扣大批證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家桌遊社以「休閒娛樂場館業」取得商業登記為幌子，實際上提供場地擺設麻將桌找人打牌抽頭，先發放點數卡方式，待牌局結束再換回現金，企圖躲避查緝，警方經監控調查掌握跡證後前往查緝，逮補負責人、員工及賭客等22人，查扣抽頭金、點數卡及電動麻將桌等證物，訊後依提供場所賭博及賭博罪移送法辦。

板橋警分局日前接獲線報，信義路上的一家桌遊社以桌遊休閒為名進行賭博之實，經調查，這家桌遊社從2022年3月取得「休閒娛樂場館業」商業登記後開始營業，但卻擺設6張電動麻將桌，供打牌進行賭博，進出份子也相當複雜。

警方經監控發現，桌遊社先發給每個賭客點數卡，待賭局結束後，再拿點數兌換現金或拿現金補足點數，警方掌握跡證後，16日晚間9時許，持搜索票突襲，逮補陳姓老闆、員工及賭客共22人，另查扣抽頭金7萬多元、點數卡、6張電動麻將桌，訊後依提供場所賭博及賭博罪移送法辦，由於商業登記為新北市政府經濟發展局核發，有基層警抱怨抓了又再發証，根本抓不完。

▼警方查扣大批證物 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

板橋警分局長黃南山表示，賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安至鉅，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「污染源」，斬斷犯罪根源，以期淨化社會治安。

新北市府經發局4月間發公告，針對經濟部營業項目代碼表歸屬「休閒活動場館業」者，列為「新北市特定行業登記審查作業要點」特定行業，登記申請時將加強實質審查，進行跨局處會審及相關現場勘查作業，從源頭管制，杜絕不肖業者進駐違法的風險。