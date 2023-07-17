716被嗆「小燈泡滾」　王婉諭：這些惡意有時讓我落淚，但我仍會起身

▲時代力量黨主席王婉諭(中)出席716遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

時代力量黨主席王婉諭16日參加「公平正義救台灣」集會致詞時狂轟藍綠白，引來底下民眾噓聲，甚至有人喊出「小燈泡滾」等攻擊字眼。對此，王婉諭今於立法院受訪時強調，如果遇到柯文哲就縮起來，這算是什麼時代的力量？稍早再透過臉書表示，確實是因為小燈泡，才讓她投身公共議題和社會倡議，許多惡意衝著這裡而來，在某些夜深人靜的時候，使她情緒翻湧甚至落淚，但隔天早晨，她仍會毅然起身，繼續行動。

王婉諭說，716的活動這是一場公民活動，群眾因為司法正義、居住正義而出來，喝采，是一種民意，噓聲，當然也是一種民意。她說出她的看法，接受民意檢驗，這是本分，但她也要強調，時代力量不是任何政黨的附庸。雖然是小黨，但是好黨，應該堅持理念直言不畏。

王婉諭說，時代力量在司法改革、居住正義著墨已久，遭受多少民進黨的莫名攻擊，相信大家都看得到。不論民進黨、國民黨、民眾黨，不管在中央或地方有執政經驗，表態參選總統，都應該要把自己的價值跟主張說清楚，接受社會公評，與社會對話、檢討，這才是讓台灣社會進步的正向循環。在價值主張面前不逃避，一視同仁加以檢視，這才是真正的公平正義，這才是時代力量。

至於有部分批評聲音提及她個人過往的傷痛，王婉諭說，民眾有表達意見的權利，作為政治人物與立法委員，她的表現可受公評，過去三年多來，她有信心她的表現無愧當初投入政治的初心。

王婉諭指出，大家都很清楚，確實是因為小燈泡，讓她投身公共議題和社會倡議，所以許多惡意衝著這裡而來，想以此洩憤或令她退縮，這些傷痛不會消逝，但已化成更大的力量，讓她守護更多孩子，給未來世代，一個更好的台灣。「在某些夜深人靜的時候，這些惡意仍會使我情緒翻湧甚至落淚，但隔天早晨，我仍會毅然起身，繼續用行動來改變社會、言語來述說理想，務實地面對每一個政策背後的正反意見，凝聚共識。」