女美髮師「53歲當上空姐」今年73歲仍在職　鼓勵求職者勇敢追夢

▲英國一名婦人以高齡53歲之姿加入易捷航空，如今服務20年的她，盼以自身經歷鼓勵中高齡求職者勇敢追夢。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國一名婦人為了一圓兒時夢想，20年前從美容美髮業轉行，順利以高齡53歲之姿，加入易捷航空（EasyJet）。如今常駐倫敦魯頓（Luton）機場、過完73歲生日的她，盼以自身經歷鼓勵中高齡求職者勇敢追夢，千萬不要害怕。

綜合《BBC》、《每日郵報》報導，帕姆（Pam Clark）曾是一名美髮師，20年前在搭易捷航空期間，看到一份招聘廣告，成為她報考空服員的契機；起初以為會在同期的年輕競爭者當中被刷掉，後來不僅順利錄取，還發現自己很受團隊歡迎，並以「卓越的客戶服務和人際交往能力」給公司留下深刻的印象。

帕姆在易捷航空任職20年以來，參與4500多個航班執飛，服務了80萬多名乘客，包括電影明星和足球運動員。如今常駐倫敦魯頓（Luton）機場、過完73歲生日的她，被公司任命為45歲以上人才招募大使，「我對任何45歲以上，考慮申請易捷航空空服員職位的人的建議是，『去嘗試吧』。」

帕姆指出，當年因為深信個人的年齡和經驗，可為這份職業提供真正有價值的東西，於是決定報考空服員。時至今日，她也遇到越來越多年齡、境遇相仿的同事，在職業生涯後期轉行，就和自己一樣勇敢。

帕姆透露，「工作當中，我最喜歡的部分就是會見來自世界各地的乘客，並為他們提供最愉快的旅行體驗，我很自豪能在一家以人為本的公司工作。」同時，她也以自身經驗鼓勵中高齡求職者勇敢追夢，「別害怕！」

▲帕姆鼓勵許多和她一樣的中高齡求職者，「別害怕！」（圖／翻攝自臉書／easyJet）

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