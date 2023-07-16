台中本土登革熱再+1！大里男雲林除草返家發病　6家人遭匡列

▲台中本土登革熱再+1！大里男雲林除草返家發病，公所緊急在周邊噴藥。（圖／台中市府提供）



記者游瓊華／台中報導

本土登革熱疫情升溫！台中市衛生局接獲醫院通報，大里區一名70多歲男性因發燒、肌肉痠痛、食慾不振至醫院就醫，採檢NS1快篩陽性，疫調發現老翁定期往返雲林古坑鄉老家除草，檢體已送中央實驗室檢驗中，研判感染地為雲林縣，匡列同住家人6人，衛生單位也同步通知大里區公所開設區級防治中心，並噴藥完成。

衛生局指出，疫調發現該民眾定期往返雲林古坑鄉老家除草、整理環境，7月1日於雲林老家感覺被蚊子叮咬，7月3日出現身體發熱、肌肉痠痛、食慾不振等不適症狀未就醫，7月10日及11日至台中市診所就醫症狀未改善，7月12日至醫院就醫，7月14日NS1篩檢陽性後通報，檢體已送中央實驗室檢驗中，研判感染地為雲林縣，匡列同住家人6人，目前關懷雖無出現登革熱疑似症狀，衛教持續健康監測。

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衛生局長曾梓展指出，登革熱為我國第二類法定傳染病，該案病毒血症期間皆於大里區住家社區內活動，由於接獲個案通報時，為個案發病後10天，社區風險高，大里衛生所將執行鄰居健康關懷衛教，請民眾出現症狀盡速就醫，或通知衛生所安排採檢。